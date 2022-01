Diretta ultimo giorno di calciomercato: tutte le trattative e le ufficialità

La sessione invernale di calciomercato volge al termine. Alle ore 20, infatti, il gong su una finestra di trasferimenti che ha visto Inter e Juve grandi protagoniste. I bianconeri, oltre al clamoroso colpo Vlahovic dalla Fiorentina, hanno preso anche il centrocampista svizzero Zakaria dal Borussia Moenchengladbach. In uscita, invece, Kulusevski e Bentancur, approdati alla corte di Antonio Conte al Tottenham. I campioni d'Italia, invece, hanno risposto con Gosens dall'Atalanta e Caicedo, fedelissimo di Inzaghi che alla Lazio ha fatto molto bene. Sono tantissime, poi, le trattative in corso e che potrebbero regalare un finale di calciomercato molto interessante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16.42 - GENOA, UFFICIALE IL RITORNO DI CZYBORRA Lennart Czyborra torna al Genoa dopo la prima esperienza nella stagione 2020/21. Lo ha reso noto il club rossoblù che "ha definito il suo rientro dal prestito formalizzato la scorsa estate con l'Arminia Bielefeld". 16.40 - JEAN-PIERRE NSAME AL VENEZIA FC: E' UFFICIALE "Il Venezia FC comunica l'acquisizione dell'attaccante camerunense Jean-Pierre Nsame, 28 anni, in prestito dal club svizzero di Super League BSC Young Boys per il resto della stagione 2021/22, con un'opzione per il trasferimento a titolo definitivo". Si legge sul sito del Venezia. 16.35 - MILAN, CASTILLEJO VERSO LA SAMPDORIA La Sampdoria sembra ad un passo da Castillejo: la trattativa con il Milan è a buon punto e in dirittura d'arrivo, accordo vicino. 16.25 - CALCIOMERCATO, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DALLO SHERATON In diretta dallo Sheraton San Siro di Milano con Stefano Salandin per gli ultimi colpi di calciomercato.

16.21 - JUVE-GATTI, IL COMUNICATO UFFICIALE "Forza fisica, ottima visione di gioco e intelligenza nelle letture difensive. Questo è l’identikit di Federico Gatti, difensore classe ’98 torinese dalle prospettive molto interessanti. La Juventus lo ha acquistato a titolo definitivo dal Frosinone. Federico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, ma chiuderà la stagione 2021/22 in prestito proprio tra le fila del club ciociaro, dove l’ha iniziata mettendo in mostra grande talento e personalità". Così, la Juve ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Gatti. 16.15 - MIHAILA ALL'ATALANTA, E' UFFICIALE Il contratto di Mihaila è stato depositato in Lega: il trequartista lascia il Parma e va all'Atalanta. 16.00 - MANCANO QUATTRO ORE ALLA CHIUSURA DEL MERCATO 15.54 - UFFICIALE, ROJAS DAL CROTONE AL BOLOGNA Il Bologna ha comunicato l'acquisto del centrocampista Luis Rojas Zamora dal Crotone: il cileno arriva in prestito fino a giugno. 15.43 - UFFICIALE, GATTI ALLA JUVENTUS Depositato il contratto di Gatti che è quindi ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore, classe '98, rimarrà al Frosinone fino a giugno. 15.30 - UFFICIALE, JULIAN ALVAREZ AL MANCHESTER CITY Il River Plate ha annunciato: Alvarez al City di Guardiola. Il giocatore era accostao anche a Napoli e Juventus. 15.28 - UFFICIALE, LAMPARD NUOVO TECNICO DELL'EVERTON "L'Everton Football Club può confermare la nomina di Frank Lampard come nuovo allenatore del club", così viene annunciato ufficialmente l'ex giocatore del Chelsea alla guida dei Toffees. 15.25 - MORO È DEL SASSUOLO Il 21enne attaccante Luca Moro è stato acquistato dal Sassuolo. Il giocatore, che era di proprietà del Padova, finirà la stagione in prestito al Catania, in Serie C. 15.22 - JUVE, TUTTO SU VLAHOVIC: "IN CAMPO SONO ARROGANTE" Appunti sul nuovo bomber della Juve: dalla Coppa Italia Primavera vinta contro il Torino a prendere "posizione come Shaquille O'Neal". 15.15 - INTER-JUVE, BOATTIN FIRMA IL PARI: "AL RITORNO..." La gara di andata di Coppa Italia Socios.com tra nerazzurre e bianconere termina 1-1. Il terzino classe '97: “Per passare il turno dobbiamo essere più attente in campo. Il gol? Ci voleva anche un po' di fortuna” 15.02 - JUVE, RAFIA RIPARTE DALL'ALESSANDRIA Il trequartista franco-tunisino dell'U23 lascia lo Standard Liegi dove ha trovato poco spazio e torna in Italia. 14.55 - JUVE, TIFOSI SCATENATI SUI SOCIAL DEI RANGERS I supporters bianconeri hanno preso d'assalto le pagine ufficiali della società scozzese: "Annunciate Ramsey" 14.44 - SASSUOLO, SAMPDORIA SU DEFREL La dirigenza del club genovese vorrebbe riportare a Marassi l'attaccante francese. 14.36 - JUVE, VISITE MEDICHE PER ZAKARIA Il nuovo centrocampista bianconero ha svolto gli esami di rito: nel pomeriggio è attesa la firma sul contratto.

14.34 - SECK AL TORINO, E' FATTA: ACCORDO CON LA SPAL Le due società trovano l'intesa per il trasferimento dell'attaccante in granata: affare da 5 milioni totali 14.15 - LE ULTIME NOVITA' SULLA JUVE E SU RAMSEY In diretta dallo Sheraton San Siro di Milano con Stefano Salandin per gli ultimi colpi di calciomercato.

13.25 - ANCHE MIKAEL ALLA SALERNITANA: È UFFICIALE Ufficializzato dalla Lega Serie A il passaggio dell'attaccante brasiliano 22enne Mikael Filipe Viana de Sousa alla Salernitana: proviene dallo Sport Refice. 13.08 - JUVE, RAMSEY AI RANGERS: E’ FATTA, I TIFOSI FESTEGGIANO Il gallese ha accettato la proposta dei Glasgow Rangers. Andrà in Scozia in prestito con la possiblità di essere riscattato a 5,5 milioni. 12.55 - SIMY IN PRESTITO DALLA SALERNITANA AL PARMA Salernitana grande protagonista in questo ultimo giorno di calciomercato. Operazioni in entrata (Dragusin e Bohinen) ma anche in uscita. L'ex Crotone Simy, infatti, approda al Parma. Granata e ducali hanno trovato un accordo "per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto". 12.40 - ATALANTA, PRESO MIHAILA DAL PARMA Ecco il rinforzo sulla trequarti per Gasperini: il romeno classe 2000 arriva in prestito con obbligo di riscatto.

12.30 - VAN DE BEEK IN PRESTITO DALLO UNITED ALL'EVERTON Il giocatore già alle visite mediche con i Toffees. É il primo rinforzo per Lampard, superata la concorrenza del Crystal Palace. 12.15 - BOHINEN È UFFICIALMENTE UN NUOVO GIOCATORE DELLA SALERNITANA Granata scatenati. Oltre a Dragusin dalla Juve, ecco anche il mediano classe '99: arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dal CSKA Mosca. 12.00 - MANCANO ESATTAMENTE OTTO ORE ALLA CHIUSURA UFFICIALE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2022 11.43 - SASSUOLO, PRESI LUCCA E MORO Doppio colpo in entrata per i neroverdi. Carnevali ha chiuso per l'attaccante del Pisa, in orbita Juve prima che i bianconeri virassero su Vlahovic della Fiorentina. In arrivo anche Moro dal Padova.

11.15 - JUVE U23, UFFICIALE ALESSANDRO SIANO Il portiere classe 2001, cresciuto nelle giovanili bianconere, torna a titolo definitivo dall'Imolese. 11.09 - GENOA, PER BLESSIN C'É ANCHE GUDMUNDSSON: UFFICIALE L'attaccante in arrivo dall'Az Alkmaar è il primo islandese della storia rossoblù. Atteso anche il rientro di Czyborra. 11.00 - JUVE, UFFICIALE DRAGUSIN ALLA SALERNITANA Il giocatore, di proprietà dei bianconeri, dopo il prestito alla Sampdoria approda ai granata. 10.43 - JUVE-NANDEZ: TUTTI I DETTAGLI Le uscite di Bentancur e Kulusevski lasciano spazio di manovra per un doppio ingresso a centrocampo: dopo Zakaria Allegri aspetta anche il jolly del Cagliari.

10.35 - KOLAROV VERSO L'ADDIO ALL'INTER E AL CALCIO 10.25 - GATTI AL J MEDICAL PER LE VISITE MEDICHE Giornata movimentana al centro bianconero. Oltre al tanto atteso Zakaria, controlli di rito anche per il difensore del Frosinone strappato al Torino.

10.00 - JUVE, ORE CALDE PER L'ADDIO DI RAMSEY Il gallese potrebbe andare in prestito al club di Glasgow. Si attende l'ok definitivo del calciatore 9.51 - JUVE, ZAKARIA AL J MEDICAL: VISITE MEDICHE Primo giorno bianconero per il centrocampista svizzero in arrivo dal Borussia Moenchengladbach. Il classe '96 si sottoporrà ai controlli di rito prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Vecchia Signora.

8.45 - LA JUVE PRESENTE VLAHOVIC: ECCO DATA E ORARIO DELLA CONFERENZA Il club bianconero è pronto per presentare alla stampa e ai tifosi il suo nuovo acquisto. L'attaccante serbo arriva dalla Fiorentina e, insieme a Immobile, guida la classifica marcatori della Serie A con 17 reti. 8.30 - JUVE , KULUSEVSKI SALUTA I TIFOSI "Spero un giorno di tornare", il messaggio dello svedese in partenza 8.15 - RADOVANOVIC RESCINDE CON IL GENOA: È VICINO ALLA SALERNITANA. 7.45 - JUVE, PRESO GATTI: TORO BEFFATO I bianconeri piazzano il blitz e soffiano il difensore del Frosinone ai granata.