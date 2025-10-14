Italia-Israele, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. A Udine corteo per la Palestina

L'Italia torna in campo per riprendere la corsa al Mondiale 2026. Reduci dai tre successi consecutivi sotto la guida di Rino Gattuso rimediati contro Estonia, Israele e ancora sulla selezione di Jurgen Henn , gli Azzurri ritrovano ora la formazione di Ran Ben Shimon per l'8ª giornata del girone I, che vede Erling Haaland e compagni saldamente al comando con 18 punti (una partita giocata in più) e un'inarrivabile differenza reti pari +26. L'agenda della Nazionale, chiamata ora a difendere il 2º posto, prevede poi le sfide contro Moldavia (a Chisinau) e Norvegia (a San Siro) in programma il 13 e 16 novembre.

19:46

Gattuso: "Pio Esposito? Lo vedremo più tardi in campo"

Pio Esposito partirà dalla panchina nonostante l'assenza di Kean. "Pio Esposito? Ci avevamo pensato, anche per le caratteristiche degli avversari. Ma ha speso tanto. Comunque lo vedremo più tardi in campo" ha affermato il ct della Nazionale in merito alle scelte in attacco.

19:36

La formazione ufficiale di Israele

Il ct Shimon ha optato per un 4-2-3-1. Questo l'undici titolare: Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Biton; Khalaili, Baribo, Solomon; Gloukh.

19:28

Italia-Israele: le scelte di Gattuso

Gli Azzurri scenderanno in campo così: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. Sceglie, dunque, il 3-5-2 il ct della Nazionale.

19:13

Gattuso ed il senso di civiltà

Il tecnico degli Azzurri ha commentato anche le recenti manifestazioni: "Grande rispetto anche per chi manifesta. Spero per la città che ci sia grande civiltà: uno può dire quello che vuole con rispetto ed educazione".

18:59

Gattuso: "I 10mila allo stadio sono eroi, speriamo di regalargli una gioia"

"Stasera in 10mila allo stadio? Per me valgono 30-40mila. Sono degli eroi. Venire qua, farsi controllare, stare qua per un'ora e mezza, sapendo che per mesi si è parlato di questa partita impossibile da seguire, in cui poteva succedere di tutto. Bisogna fare i complimenti, spero che stasera riusciremo a regalare una gioia importante". Così il ct azzurro Gennaro Gattuso in una lunga intervista concessa a Rai Radio 1, a poche ore dal fischio d'inizio di Italia-Israele.

18:47

Le proteste per il match

In vista della partita tra Italia e Israele, sono previsti due presidi nelle Marche per boicottare quella che viene definita la "partita della vergogna". Il primo presidio ad Ascoli Piceno alle 19.30, a Largo Cattaneo, il secondo invece sarà alle 20.30 ad Ancona, in piazza del Plebiscito, organizzato dal coordinamento Marche per la Palestina. In entrambi i casi gli organizzatori chiedono ai partecipanti di portare un cartellino rosso e dei fischietti per contestare la partita valida per le qualificazioni ai mondiali di calcio del 2026.

18:35

Italia-Israele, controlli verso Udine

Sono svariati i controlli effettuati dalle forze dell'ordine lungo le autostrade e le principali strade di accesso a Udine nel giorno di Italia-Israele, con un corteo pro Pal in programma in centro. Dagli accertamenti, a quanto si apprende, non sono emerse situazioni anomale, eccezion fatta per paio di striscioni non conformi.

18:23

Italia, il quadro dei playoff Mondiali

La nazionale di Gattuso ha finora conquistato tre vittorie in altrettante partite, ma lo strapotere della Norvegia rende il primo posto sempre più irraggiungibile. I playoff sono decisamente alla portata, con il destino che potrebbe portare gli Azzurri ad affrontare in semifinale un avversario tutt'altro che piacevole...

18:10

Svezia, Tomasson paga la sconfitta contro il Kosovo di Zhegrova

La Federcalcio svedese ha esonerato il ct danese Jon Dahl Tomasson a seguito della sconfitta casalinga per 1-0 rimediata contro il Kosovo. Terza sconfitta consecutiva per la Svezia, rivelatasi fatale per l’allenatore.

18:00

Proteste in tutta Italia

Non solo Udine. Si protesta anche sotto le sedi Figc e Rai di Roma, Milano, Torino e di oltre venti città italiane. L’eco della contestazione ha varcato anche i confini nazionali e raggiunto l’ambasciata italiana a Vienna.

17:55

La situazione al Bluenergy Stadium

Sono oltre 8 mila i biglietti venduti per la partita in programma alle 20.45, di cui 51 acquistati da tifosi provenienti da Israele. La capienza dello stadio è di 16 mila posti. Per l’evento, sono state adottate le massime misure di sicurezza, con il dispiegamento di unità cinofile, artificieri e droni di sorveglianza. Vietati inoltre la vendita e il consumo di cibo e bevande all’esterno dell’impianto.

17:50

Le immagini della manifestazione

Qui tutte le immagini del corteo in marcia a Udine.

17:45

Italia-Israele “ad altissimo rischio”: Udine Blindata

Giornata di proteste in tutta Italia per la gara contro Israele, già ampiamente preceduta dalle numerose contestazioni relative al conflitto in Palestina. A Udine è allerta massima. L’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive ha classificato l’evento a livello di rischio 4, il più alto previsto. Alle 17.30, una manifestazione di protesta con circa 10 mila partecipanti stimati è partita da piazza della Repubblica ed è diretta in piazza Primo Maggio, passando nei pressi dell’hotel in cui alberga la nazionale israeliana. Queste le vie interessate dal corteo: via Roma, viale Europa Unita, piazzale D’Annunzio, via Aquileia, via Vittorio Veneto, piazza Duomo, via Cavour, via Manin. Blindato il Bluenergy Stadium.

Bluenergy Stadium, Udine.