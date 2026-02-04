"Duran voleva, la Juve gli ha detto no. Icardi-En-Nesyri, la verità. Rinnovo Yildiz da complimenti"

Il calciomercato della Juve è stato ricco di voci e di interessamenti, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Tanti nomi sono stati valutati, cercati e trattati ma alla fine nessuno è andato in porto. Comolli ha portato avanti una linea: l'operazione si fa ma alle condizioni della Juventus. Motivo per il quale poi in tante situazioni si è deciso di non approfondire. Il mercato si è chiuso con due colpi al fotofinish: Boga e Holm per dare alternative a Yildiz e Kalulu nelle scelte di Spalletti. Diversi i retroscena sui bianconeri, però, dalla suggestione Icardi fino alle voci su Benzema o En Nesyri ma anche poi la situazione del rinnovo di Kenan e il futuro dello stesso Vlahovic.
Il rinnovo di Yildiz e situazione Juve
A fare il punto sul rinnovo di Yildiz è stato Romano: "Ancora non c'è una data fissata per incontrarsi e firmare il nuovo contratto di Kenan Yildiz, quindi ci vuole calma, prudenza ma sicuramente la Juventus è ottimista sul rinnovo, e crede di aver fatto uno sforzo economico importante, oltre ad aver fatto progressi. Se la Juventus rinnoverà Yildiz sarà veramente un qualcosa di rilevante. Bisognerà farle i complimenti perché rinnovare i giocatori non è mai semplice, specialmente quando assumono una dimensione internazionale del genere come Kenan che per il nostro campionato diventa sempre più complicato. Quindi la Juve ha fatto progressi? Sicuramente sì. È ottimista? Sicuramente sì. Ha fatto degli sforzi anche economici sui numeri del contratto di Yildiz? Sicuramente sì. Ci sono le firme o sono imminenti? Ancora da quanto mi risulta non ancora, quindi ancora no".
Tonali-Juve e la difficoltà Benzema
Poi lo stesso giornalista ha parlato anche del futuro di Tonali: "La Juventus c'è, è interessata. Ci sono club di punta della Premier League interessati, tra cui l'Arsenal che lo sta prendendo in seria considerazione. Ma ci sono altri club in Inghilterra e in Italia la Juventus. Quindi al momento non c'è nulla di concreto perché, come ha detto il suo agente, dobbiamo vedere la posizione del Newcastle. Quindi vedremo verso la fine di febbraio, marzo, aprile, quando gli agenti e il Newcastle si incontreranno, cosa deciderà di fare il club inglese. Quindi penso che ci sia la possibilità di considerare l'uscita dal Newcastle per l'estate". Anche sul discorso Benzema si è espresso: "Benzema-Juventus non è mai esistito come discorso. Benzema guadagna delle cifre astronomiche e non aveva intenzione di rinunciarvi. Per cui Benzema è passato all'Al Hilal perché il suo contratto è un copia incolla di quello che aveva all'Al Ittihad, quindi non cambierà".
Icardi e quei messaggi alla Juve
Romano ha poi svelato un retroscena riguardante le voci uscite su Icardi: "Parto spiegando una cosa, questi famosi messaggi di Mauro Icardi: 'Se mi prendete faccio 10 gol e tutto il resto', non ha mandato nessun tipo di sms, né ai dirigenti della Juventus, né ai giocatori, né all'allenatore. Quindi non ci sono stati scambi di messaggi. A me risulta questo: Mauro Icardi ha dato un'apertura ai suoi procuratori quando gli è stata proposta questa possibilità ma la Juve non ha mai fatto un'offerta. La Juve ha scelto di non procedere, di non fare neanche un'offerta. Quindi non è stato un discorso economico o di temi legati alle formule. Icardi aveva dato apertura ai suoi agenti, per cui da parte del giocatore c'era questa possibilità, poi da parte della Juventus si è scelto di non procedere. Icardi è contento di restare al Galatasaray e qui finisce questa storia, ma non risulta che Icardi avesse mandato alcun tipo di messaggio alla Juventus. Icardi ha risposto sul campo segnando subito dopo per il Galatasaray, quindi si chiude così questa vicenda".
"Duran offerto alla Juve..."
L'altro tema offensivo è quello legato a John Duran: "È stato offerto alla Juventus in continuazione. Insomma, quello che mi risulta è che John Duran volesse veramente la Juve, anche con la formula del prestito, non avrebbe fatto problemi. La Juve aveva dei dubbi sul giocatore, ha scelto di non procedere, anche per alcuni dubbi a livello caratteriale. La Juve non si è fidata di questo affare. Sarebbe stato un affare non così low cost, perché tra pagamento del prestito e ingaggio comunque sarebbe dovuta andare a spendere più o meno quello che avrebbe speso per En-Nesyri tra i 4 e i 5 milioni di euro, ma il giocatore aveva grande entusiasmo. Ci sono state anche delle chiamate per parlare con lui, ma la Juventus non è mai stata convinta di questa operazione". E, proprio sulla situazione legata a En Nesyri, Romano svela un retroscena...
I dubbi di En Nesyri
"Diversa la vicenda di En-Nesyri perché in quel caso la Juve aveva già iniziato a programmare il volo in quel sabato successivo quando c'è stata la missione del direttore Marco Ottolini a Istanbul per trattare col Fenerbahce e per chiudere - ha detto Romano -. Il venerdì sera la Juventus ha trovato tutti gli accordi col Fenerbahce, era proprio tutto fatto. Il club turco ha provato fino all'ultimo di questo mercato a spinger fuori l'attaccante, più a livello dirigenziale che non di allenatore, e si è visto perché poi è finito all'Al Ittihad. Aveva un accordo con la Juventus di 4 milioni per il prestito, 19 per il diritto di riscatto, con i bianconeri che avrebbero coperto l'80% dello stipendio del giocatore. La Juve stava programmando il volo non fosse che il giocatore tra la notte e la mattinata ha espresso dei dubbi sulla formula. Voleva andar via a titolo definitivo a costo di non rimanere al Fenerbahce".
La scelta della Juve su En Nesyri
E poi il giornalista ha proseguito: "Non c'è mai stato il Siviglia perché a livello di limiti salariali in Liga questi discorsi sono più complicati, era impossibile fare questa operazione e quindi la Juve aveva praticamente bloccato En-Nesyri, ma col giocatore non c'è stato l'ok definitivo alla formula e questo ha fatto saltare l'operazione. È chiaro che un club come la Juventus non si mette in ginocchio a pregare En-Nesyri, piuttosto aspetta, resta senza il giocatore, aspetta l'estate e così è stato. Quindi la Juventus poi nel pomeriggio quando ha capito che En-Nesyri continuava a manifestare dubbi per ore ha scelto di ritirarsi e questa è stata la questione".
Vlahovic-Milan e il contratto con la Juve
Un altro dei temi importanti in casa Juventus è quello del futuro di Vlahovic. L'attaccante, alle prese con il recupero dal suo infortunio, è in scadenza di contratto ed è stato accostato più volte al Milan. Proprio riguardo questa situazione si è espresso Moretto: "Sicuramente il nome di Dusan Vlahovic è stato accostato tante volte al Milan perché ad Allegri piace tantissimo, anche alla dirigenza piace molto, ma in questo momento non ci sono firme, non c'è una trattativa avanzata. C'è un gradimento, ma c'è anche da considerare che l'operazione tra stipendio e commissioni è comunque un'operazione abbastanza onerosa".
