"Duran voleva, la Juve gli ha detto no. Icardi-En-Nesyri, la verità. Rinnovo Yildiz da complimenti"

Il calciomercato della Juve è stato ricco di voci e di interessamenti, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Tanti nomi sono stati valutati, cercati e trattati ma alla fine nessuno è andato in porto. Comolli ha portato avanti una linea : l'operazione si fa ma alle condizioni della Juventus. Motivo per il quale poi in tante situazioni si è deciso di non approfondire. Il mercato si è chiuso con due colpi al fotofinish: Boga e Holm per dare alternative a Yildiz e Kalulu nelle scelte di Spalletti . Diversi i retroscena sui bianconeri, però, dalla suggestione Icardi fino alle voci su Benzema o En Nesyri ma anche poi la situazione del rinnovo di Kenan e il futuro dello stesso Vlahovic .

Il rinnovo di Yildiz e situazione Juve

A fare il punto sul rinnovo di Yildiz è stato Romano: "Ancora non c'è una data fissata per incontrarsi e firmare il nuovo contratto di Kenan Yildiz, quindi ci vuole calma, prudenza ma sicuramente la Juventus è ottimista sul rinnovo, e crede di aver fatto uno sforzo economico importante, oltre ad aver fatto progressi. Se la Juventus rinnoverà Yildiz sarà veramente un qualcosa di rilevante. Bisognerà farle i complimenti perché rinnovare i giocatori non è mai semplice, specialmente quando assumono una dimensione internazionale del genere come Kenan che per il nostro campionato diventa sempre più complicato. Quindi la Juve ha fatto progressi? Sicuramente sì. È ottimista? Sicuramente sì. Ha fatto degli sforzi anche economici sui numeri del contratto di Yildiz? Sicuramente sì. Ci sono le firme o sono imminenti? Ancora da quanto mi risulta non ancora, quindi ancora no".

Tonali-Juve e la difficoltà Benzema

Poi lo stesso giornalista ha parlato anche del futuro di Tonali: "La Juventus c'è, è interessata. Ci sono club di punta della Premier League interessati, tra cui l'Arsenal che lo sta prendendo in seria considerazione. Ma ci sono altri club in Inghilterra e in Italia la Juventus. Quindi al momento non c'è nulla di concreto perché, come ha detto il suo agente, dobbiamo vedere la posizione del Newcastle. Quindi vedremo verso la fine di febbraio, marzo, aprile, quando gli agenti e il Newcastle si incontreranno, cosa deciderà di fare il club inglese. Quindi penso che ci sia la possibilità di considerare l'uscita dal Newcastle per l'estate". Anche sul discorso Benzema si è espresso: "Benzema-Juventus non è mai esistito come discorso. Benzema guadagna delle cifre astronomiche e non aveva intenzione di rinunciarvi. Per cui Benzema è passato all'Al Hilal perché il suo contratto è un copia incolla di quello che aveva all'Al Ittihad, quindi non cambierà".