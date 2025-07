WIMBLEDON (Inghilterra) - Jannik Sinner è il primo italiano a trionfare a Wimbledon nella storia! L'azzurro liquida Alcaraz in quattro set col punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 e strappa la corona da re dalla testa del murciano. L'altoatesino ha ottenuto la sua vendetta personale contro lo spagnolo dopo due finali consecutive perse, prima agli Internazionali di Roma e poi al Roland Garros . Una vittoria clamorosa in cui il numero uno al mondo ha mostrato tutte le sue capacità e la sua bravura soprattutto dal punto di vista mentale: dopo essere andato sotto nel primo set, Jannik è stato in grado di rialzare la testa e si è reso protagonista di una finale incredibile.

22:13

Alcaraz: "Sono grato a Sinner..."

"Sono davvero contento di avere questa rivalità con Sinner. Penso che sia fantastico per noi e per il tennis. Ogni volta che ci incontriamo, penso che il nostro livello sia davvero alto. Non assistiamo a un livello come questo, a dire il vero...Non vedo nessun altro giocatore che si affronta al nostro livello quando ci affrontiamo. Questa rivalità sta diventando sempre più forte. Stiamo costruendo una rivalità davvero forte, perché stiamo giocando la finale di uno Slam, la finale di un Masters...significa i migliori tornei del mondo. Andrà sempre meglio. Ne sono davvero grato. Mi dà l'opportunità di dare il 100% in ogni allenamento e ogni giorno. Grazie a questo. Il livello che devo mantenere e alzare se voglio battere Jannik è davvero alto”

22:10

Sinner, il gesto dopo la vittoria

A fine partita, l'azzurro si è inginocchiato (quasi in lacrime) battendo a terra la mano. GUARDA LE IMMAGINI

22:00

Sinner al fratello: "Ecco perché sei venuto..."

Durante la conferenza stampa, Sinner ha scherzosamente punzecchiato il fratello: "Un ringraziamento speciale a mio fratello, che è qui solo perché non c'era la gara di Formula 1 questo weekend".

21:50

Arrivano i complimenti della Juventus

Sul social X, la Juventus ha fatto elogiato il campione azzurro: "Congratulazioni a Jannik Sinner, primo italiano a vincere Wimbledon in singolare"

21:36

Wimbledon, Alcaraz fallisce il tris

Dopo aver trionfato sia nel 2023 che nel 2024 sempre contro Djokovic, Alcaraz ha fallito il tris a Wimbledon: serie interrotta dalla vittoria di Jannik Sinner

21:26

Sinner: "Orgoglioso di essere italiano, grazie a tutti!"

"Emozione è una parola piccola ora! Ho passato un momento difficile dopo Parigi ma ho cercato di accettarlo e di andare avanti. Sono contento di aver fatto un torneo incredibile, oggi il livello era molto alto. Dopo il primo set ho cercato di essere più aggressivo, sto solo cercando di accettare e poi di andare perchè nessuno ti regala nulla e devi andare sempre a mille e accettare degli errori. Un messaggio per gli italiani? L'importante è che voi mi date sempre la forza di continuare, l'Italia merita tanto. Sono contento di essere italiano e il vostro supporto mi dà tanto. Grazie mille a tutti e ci vediamo in Italia!"

21:14

Il momento della premiazione

Appena terminata la sfida contro Alcaraz, Sinner ha ricevuto il trofeo di Wimbledon, appena conquistato, direttamente dalle mani della principessa Kate Middleton

21:03

Sinner sulla terrazza di Wimbledon

Jannik si è presentato sulla terrazza di Wimbledon dove ha alzato al cielo il trofeo appena conquistato. Prima di uscire fuori, l'azzurro ha salutato il principe William e Kate Middleton per poi firmare due palline da tennis ai loro due figli, George e Charlotte

20:56

Sinner, una vittoria storica!

Sinner è il primo italiano ad alzare al cielo il torneo più iconico del tennis. Per il numero 1 del ranking Atp è il quarto Slam della sua carriera, il primo lontano dal cemento, dove aveva vinto due Australian Open e uno Us Open

20:45

Le dichiarazioni di Sinner

"Con Carlos abbiamo un grande rapporto in campo e fuori, stiamo costruendo una rivalità incredibile e il merito è anche del suo team. Vincerà ancora tante volte questo trofeo. E' speciale, c'è la mia famiglia e il mio team. E' bellissimo. Grazie a mio fratello perché è venuto visto che non c'era la gara di F1... Emotivamente la sconfitta di Parigi è stata dura, ma non importa come vinci o come perdi. Bisogna capire cosa non ha funzionato e lavorare lì, usare la sconfitta per migliorare. E' per questo che ho vinto questo torneo. Il match-point? Ho servito molto bene, è stato fondamentale. Sui 5 set ogni momento può cambiare la partita, ho controllato i nervi. Il tappo di champagne? Solo a Wimbledon può succedere, è un torneo molto caro... Quando avrò finito tornerò da membro, è incredibile essere in questa posizione. E' un sogno che si avvera e lo sto vivendo".

20:38

Le parole di Alcaraz

"Perdere è difficile e triste, ma complimenti a Jannik per la vittoria. Non si può sempre vincere, si è meritato il trofeo giocando un grande tennis per 2 settimane. Sono contento per lui, deve continuare così. Coltiviamo la nostra amicizia fuori dal campo e la rivalità in campo. Sono molto orgoglioso di quanto fatto finora in stagione, ho fatto fatica all'inizio poi all'improvviso è tornata la gioia sul campo e l'eccitazione che c'è ogni volta che scendo in campo mi aiuta. Così come mi aiutano il mio team e la mia famiglia. E' stato un grande viaggio e voglio continuare a portare gioia sul campo. Tornerò il prossimo anno, Wimbledon è uno dei tornei più belli se non il più bello del circuito. Mi sento a casa ogni volta"

20:25

Game, set, match: Sinner è il re di Wimbledon!

Jannik tiene il servizio a 15, batte Alcaraz ed è il primo italiano a trionfare in terra inglese

20:19

Alcaraz resta nel match: 5-4

Sinner regge fino al 30 pari poi cede allo spagnolo che lascia aperta una speranza: l'azzurro ora serve per il match

20:16

Sinner scappa da Alcaraz: 5-3

L'azzurro rimonta da 15-40 e passa ai vantaggi: lo spagnolo serve per restare nel match

20:09

Lo spagnolo resta aggrappato al set: 4-3

Con molta fatica, Alcaraz tiene il servizio lasciando Sinner a 30. Murciano ancora in partita

20:05

Sinner non sbaglia a servizio: 4-2

L'azzurro chiude a 30 la battuta e si porta a casa il sesto game con un po' di fortuna con l'ultima palla che colpisce il nastro

19:59

Alcaraz col brivido tiene il servizio: 3-2

Sinner rimonta da 0-40 ma ai vantaggi passa il murciano sfruttando due palle lunghe dell'azzurro

19:54

Sinner allunga, Alcaraz in difficoltà: 3-1

Jannik mette la quinta marcia, tiene bene il servizio e allunga al quarto set

19:51

BREAK SINNER! Jannik avanti 2-1

Game perfetto dell'azzurro che ruba un servizio fondamentale al murciano lasciandolo a 30

19:46

Sinner va di fretta: 1-1

L'azzurro tiene magistralmente il servizio a 0 e in pochi minuti pareggia subito i conti

19:43

Alcaraz subito avanti nel quarto set: 1-0

Lo spagnolo tiene il servizio a 15 e mette la testa davanti in questo quarto set

19:38

Game 3rd set Sinner! Jannik vanti 2-1

L'azzurro non trema neanche stavolta, gioca un solido game a 15 e si porta avanti 2 set a 1

19:35

BREAK SINNER! Serve per il 3° set

Jannik mette pressione portandosi 15-30 sul servizio dello spagnolo che a 220 kmh piazza l'ace del 30-30 ma al punto successivo Jannik risponde bene e si procura la palla break: seconda di servizio, gran risposta e punto vinto per portarsi 5-4 e servizio

19:30

Doppio ace e Sinner fa 4-4!

Nuovo turno di battuta dove Janniks si trova a fronteggiare la situazione del 30-30: ace con la seconda per il 40-30 ed ace con la prima per tenere il servizio

19:24

Carlos di fretta fa 4-3

Questa volta nessuna ansia per lo spagnolo, piazza il 12° e 13° ace della sua partita e a 0 si porta 4-3

19:22

Brivido Sinner ma è 3-3

Game delicato per Jannik che sul 40-30 sbaglia lo smash (per non colpire Carlos), ai vantaggi però l'azzurro è lucido a portarsi in vantaggio e poi con il 3° ace del game chiude

19:16

Con la difesa Alcaraz si porta 3-2

Lo spagnolo nuovamente sul 30-30 ha la meglio con una gran difesa (40-30) e poi prima vincente con brivido perché la risposta di Sinner sfiora la riga.

19:10

Senza problemi Sinner, 2-2

Solido turno di battuta per l'azzurro che non concede nulla e a 0 pareggia.

19:07

Lo spagnolo tiene la leadership: 2-1

Sulo 0-15 Sinner si divora un passante non impossibile che lo avrebbe portato nuovamente 0-30, Alcaraz ringrazia e a 30 tiene la battuta

19:03

Solido turno per Jannik: 1-1

Primo ace della partita per l'italiano che a 15 tiene il servizio

19:00

Alcaraz si salva dal 15-40 e tiene la battuta: 1-0

Come ad inizio 2° anche nel 3° Alcaraz parte male trovandosi 15-40 con due doppi falli: ace per salvare la prima palla break (30-40), servizio e super dritto per andare ai vantaggi, seconda vincente per il vantaggio ed ace per l'1-0

18:48

Game 2nd Set Sinner: 6-4 e 1-1 il conto dei set

Nel turno di battuta più importante del set Jannik non trema sferrando sul 30-15 un grande dritto lungolinea per andare a set-point e poi cross in dritto per mandare i titoli di coda del set

18:46

Carlos a 15 (5-4) e adesso tocca a Jannik

Nessuna rimonta o dramma per lo spagnolo che resta in partita ma adesso è tutto nelle mani del numero 1

18:45

Jannik in scioltezza ed è 5-3

Per la prima volta nel 2° set Sinner vive un turno di battuta senza patemi tenuto a 0

18:41

Alcaraz trema ma resta in scia (4-3)

Lo spagno si porta 40-0 in un amen ma poi si fa recuperare con tanto di due doppi falli consecutivi per dare palla break a Sinner! Lo spagnolo però si salva con la seconda vincente (Sinner poteva fare meglio con la risposta), ace per il vantaggio e poi prima vincente

18:36

La prima aiuta Jannik per restare avanti 4-2

Terzo turno consecutivo dove lo spagnolo mette pressione all'azzurro sotto 15-30. Doppia prima vincente per il 40-30 e poi nastro amico per chiudere il game

18:31

Alcaraz respira, turno tenuto a 0 (3-2)

Per la prima volta nel set lo spagnolo non fatica nel suo turno tenendolo a 0

18:29

Ancora ai vantaggi Sinner doma Alcaraz: 3-1

Ancora sofferenza al servizio per l'italiano costretto ad andare ai vantaggi con un po' do sfortuna (dritto di Alcaraz steccato sulla llinea): Sinner reagisce con un bello scambio vinto ma lo spagnolo risponde con un dritto in corsa dei suoi per la nuova parità. Nuova vantaggio Jannik arrivato di tocco e poi prima vincente per chiudere

18:19

Carlos si iscrive al set rimontando dallo 0-30

Continuano le difficoltà al servizio per Alcaraz nuovamente sotto 0-30. Lo spagnolo però vince un gran scambio di tocco (15-30), Sinner viene tradito dall'erba nel rovescio che avrebbe potuto portarlo a palla break (30-30) e poi arirvano due prime vincenti per entrare nel set

18:15

Palla break salvata e break confermato: Jannik 2-0

Turno complicato anche per Jannik che si trova sotto 30-40 ma con la prima di servizio porta il game ai vantaggi. Servizio, dritto e smah per il vantaggio e dritto steccato dallo spagnolo per il 2-0

18:10

Subito Break di Sinner: 1-0 ad inizio 2° set!

Jannik cerca subito di riprendersi e lo fa portandosi 0-40: Carlos annulla la prima palla break con il servizio, la seconda con la palla corta in contropiede (30-40) ma poi va fuori giri con il dritto ed è break Sinner!

18:05

Magia di Alcaraz ed è suo il 1° set per 6-4 (44')

Turno tosto per Jannik che si trova 30-30 e seconda dopo un brutto errore al volo con il dritto: bella risposta e palla corta di Alcaraz per il Set-Point sul 30-40. Con un'ottima seconda Sinner annulla il set-point ma ne offre un 2° dopo il primo doppio fallo della sua partita: ancora seconda, gran scabio con Sinner che si inventa un superbo dritto lungolinea ma Alcaraz magicamente si allunga e riesce a rimandare la pallina nel campo di Jannik ormai fuori campo! Primo set per lo spagnolo in 44 minuti

17:57

Alcaraz esce dal 15-30 e si porta 5-4

Anche lo spagnolo non è perfetto ma sotto 15-30 tira una seconda in kick micidiale per il 30-30. Rovescio vincente ed ace per tornare avanti 5-4

17:53

Contro-Break Alcaraz!

Si gioca su servizio dell'azzuro che è chiamato a domare la potenza di Carlos che si porta 15-40! L'azzurro continua a non mettere la prima ed affossa il rovescia rimettendo il match on serve

17:47

Alcaraz rimane in scia: 4-3

Carlos rientra in partita tenendo di forza il servizio a 15

17:44

Break confermato! Sinner scappa 4-2

L'azzurro respinge l'assalto dello spagnolo: sul 30-30 palla corta e punto vinto a rete per il 40-30 ed ace per il 4-2!

17:40

BREAK SINNER! In rimonta Jannik vola 3-2

Per la prima volta da inizio partita si va ai vantaggi grazie a due ottime risposte di Sinner sotto 40-15. Alcaraz sbaglia il rovescio e arriva la prima palla break dell'incontro: ancora seconda di servizio, nuovo scambio e Carlo tira lungo il dritto per il break azzurro!

17:33

Sinner a 0 per il 2-2

Jannik non concede neanche le briciole con un turno flash a 0 per il 2-2

17:29

Anche Alcaraz a 30 (2-1)

LO spagnolo si porta in un amen sul 40-0, regala due punti a Jannik ma poi risolve con la prima di servizio per il 2-1

17:26

Buona la prima anche per Sinner (1-1)

Il numero 1 al mondo debutta nel match con un solido turno di battuta tenendolo a 30 (dopo esser stato 40-15) e chiudendolo con prima vincente

17:22

Royal Family e non solo, i vip sul Centrale

William & Kate ma non solo, ecco i Vip presenti per la finalissima

17:22

Alcaraz comincia bene: 1-0

Due ace per portarsi 30-0, doppio errore di rovescio di Sinner ed 1-0 per lo spagnolo

17:13

Carlos e Jannik sul Centrale: via al riscaldameto

I tennisti fanno il loro ingresso sul Campo Centrale di Wimbledon dove è presente nel Roayl Box famiglia reale con Williams & Kate. Sinner vince il sorteggio e decide di rispondere

17:00

Ci siamo: ecco dove vedere il match in tv e streaming

16:50

16:40

16:30

16:15

16:00

15:45

15:30

15:15

15:00

14:45

14:30

14:15

14:00

13:50

