Tudor Next Gen: chi sono i giovani Juve che Igor si porta al Mondiale per Club

Pietrelli-Juve, impatto devastante

Giocatore di categoria superiore: si può subito definire così il talento 22enne arrivato a gennaio dalla Feralpisalò e ora ufficialmente bianconero. Nato a Bologna, cresce nel settore giovanile del Cesena trasferendosi a 15 anni di nuovo nella sua città natale. A notarlo è appunto la Feralpisalò, che se lo assicura nell’estate del 2022. Un percorso di crescita tra B e C per Pietrelli, che con la maglia dei verdazzurri colleziona in tutto 27 presenze. Nel gennaio 2025, dopo una prima parte di stagione in B in cui mette a referto 5 gol e 4 assist, ecco il trasferimento in bianconero. Neanche il tempo di arrivare che diventa subito inamovibile per Brambilla, che gli fa giocare tutte le partite. Nelle prime apparizioni fa capire subito di che pasta è fatto, con 2 gol e 1 assist. Stupenda la sua prima rete con la Next Gen al Picerno, in cui si mostra esattamente per quello che è: grande forza fisica, ottima capacità di saltare l’uomo e tiro col sinistro di una potenza e precisione rara. Seconda punta o esterno destro per lui non fa differenza, riesce ad abbinare benissimo la sua qualità allo strapotere fisico (alto ben 194 cm). Palla al piede imprendibile, nei contrasti durissimo da fermare: quasi sempre uno dei migliori in campo, ha decisamente svoltato la squadra bianconera dal suo arrivo in termini di gioco, diventando un chiaro punto di riferimento per i compagni di squadra. Il suo destino è segnato, e guarda a categorie più alte della Serie C. E ora ha l'occasione per mettersi in mostra al Mondiale per Club.