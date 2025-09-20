Dopo lo spettacolare 4-4 con il Dortmund all'esordio in Champions League , un altro pareggio per la Juve. Ma l'1-1 che matura contro l' Hellas Verona è sicuramente meno soddisfacente rispetto a quello in Europa. I bianconeri si sono portati in vantaggio dopo pochi minuti con la magia del rientrante Conceicao . Ma allo scadere del primo tempo un calcio di rigore assegnato ai padroni di casa per fallo di mano ha rimesso tutto in equilibrio con l'ottima trasformazione di Orban . E proprio Orban, sempre prima dell'intervallo, si è reso protagonista (stavolta in negativo) di un duro intervento su Gatti: fallo da rosso, ma che l'arbitro ha valutato diversamente (col Var non pervenuto) . Nella ripresa è ancora il Verona a segnare, con Sardar , ma la rete viene annullata per offside. Una Juve stanca, reduce da due gare toste come quelle con Inter e Dortmund, incappa dunque nel primo pareggio di questa Serie A, interrompendo la striscia di vittorie in campionato. Nel post gara, come prevedibile, al centro dell'attenzione le decisioni dell'arbitro Rapuano sul rigore concesso ai padroni di casa e al mancato rosso per Orban, con Igor Tudor arrabbiatissimo ai microfoni.

Conceicao: "La stanchezza ha inciso"

Nella conferenza stampa post gara ha parlato Conceicao, al rientro in campo e autore di uno splendido gol nell'1-1 del Bentegodi: "Giocare su più fronti porta a una maggiore fatica rispetto ad altre squadre. È normale sentirsi un po' più stanchi. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, avremmo voluto fare meglio, ma non ci siamo riusciti". Sulla partita ha spiegato: "Il Verona è sempre un avversario difficile, soprattutto in casa, e oggi abbiamo perso qualche pallone di troppo. Cosa che si può spiegare col fatto che giochiamo ogni tre giorni".

Sulle scelte di Tudor invece: "Tutti noi siamo forti, io faccio del mio meglio per mettere in difficoltà l’allenatore. Poi, naturalmente, è lui a prendere le decisioni". Infine: "Abbiamo commesso troppi errori nei passaggi, ma le grandi squadre giocano tanto: dobbiamo subito ripartire perché la Juve deve provare a vincere ogni partita".

Zanetti: "Vittoria mancata per 1cm"

Il tecnico del Verona a Dazn: "Squadra divertente? Dobbiamo fare punti, fare il risultato sportivo. Oggi portiamo a casa un punto importante, potevamo farne tre ma per 1cm non è arrivata la vittoria. Ma ciò che rimane è una grandissima prestazione, la seconda di fila, contro una squadra di livello altissimo. 'Duello' Orban-Giovane per tirare il rigore? Avevo scritto prima della partita che doveva tirare Orban, Giovane non aveva letto, si è già scusato. Vogliono tutti essere protagonisti e la vedo come una cosa positiva, ma hanno seguito le mie indicazioni". Squadra più tecnica che fisica, ma l'Hellas ha retto l'urto contro la Juve con grande compattezza: "Tecnica e tattica? Si, i ragazzi hanno interpretato in maniera perfetta quanto preparato. Con rispetto di una squadra che ha segnato 8 gol nelle ultime 2 sfide contro Inter e Dortmund, dovevamo essere quasi perfetti in fase difensiva: l'unica sbavatura l'abbiamo pagata. Alla fine abbiamo tirato più della Juve in porta, con l'atteggiamento portato a casa prestazione importante senza tirare in porta: tasso tecnico di buon livello, ma non basta senza il giusto spirito. E questo spirito la squadra ce l'ha, c'è ancora margina ma le ultime prestazioni fanno ben sperare".

Infine: "Per vincere le partite serve segnare, scorsa partita 20 tiri e non abbiamo segnato, oggi per cm non abbiamo vinto. Tre grandi partite mentre con la Lazio abbiamo sbagliato gara: partita particolare con molti giocatori fuori condizione. La sosta ci ha permesso di lavorare, son arrivsti ragazzi nuovi. Questa squadra deve crescere, in gran parte è nuova, ma c'è voglia di fare il risultato e abbiamo bisogno della nostra gente. La stiamo trascinando, c'è magia quest'anno ma è figlia dell'atteggiamento che abbiamo in campo. Calcio d'inizio come il Psg? Orban ha preso l'iniziativa, non l'avevamo provato: ragazzo estroso, tira da metà campo, fa queste cose. Ma è un trascinatore, ha grandissima personalità, ci darà grande mano: con quel calcio d'inizio vuole dare un segnale alla squadra"

"Questi i nostri pregi e difetti"

Dopo aver parlato dell'arbitraggio, il tecnico bianconero torna sulla partita: "Mancata energia, abbiamo caricato per due giorni, questa partita era importante. L'energia è mancata, perché è così. Non ho niente da dire ai ragazzi: volevano dare tutto, spingere, ci è mancata questa cosa qua, qualcuno che si accende di più, in avanti soprattutto. Dietro hanno retto bene, in mezzo e in avanti si doveva fare meglio. Abbiamo pregi e difetti, non possiamo vincere ogni partita sennò non sarebbe reale. Va analizzato tutto quanto". Tudor è soddisfatto di come hanno giocato i subentrati, come Openda e Zhegrova, con diversi errori tecnici? "Vero, ma non è che non hanno motivazione. Abbiamo pregi e difetti, Zhegrova deve lavorare per arrivare a una condizione con cui può fare la differenza. Con Openda e Johnny (David) dobbiamo adattare sistema diverso, sono le loro caratteristiche. E non possiamo aspettare che Adzic ci risolva ogni partita. Koop ha fatto discretamente. Abbiamo provato anche a spingere con Openda quinto, non siamo riusciti: siamo questi con i nostri pregi e difetti"

Tudor contro l'arbitraggio: "E' una vergogna!"

Così il tecnico bianconero a Dazn: "Volevo che oggi avessimo avuto più energia: calcio diverso, 3 partite in 7 giorni. E oggi volevo avere un altro arbitro: non abbiamo fatto una delle migliori partite, ma prendiamo questo punto che non si può vincere sempre. L'arbitraggio? Rigore cosa vergognosa, lo può dare solo chi non ha mai giocato: non vede la palla, non esiste questo rigore. Regola vergognosa. E poi il rosso per fallo su Gatti, io l'ho visto: mi han detto che non l'aveva caricato. Roba mai vista prima, due decisioni così: non so cosa dire. Se non dai un rosso qua non so per cosa lo dai: non guarda niente. Se questo non è rosso, veramente... Una vergogna, con Var queste due decisioni... Ma non voglio parlare di questo per scuse, però così si decidono le partite. Questa decisione non è 80-20, è 100% contro 0, due decisioni entrambe sbagliate"

Serbar e Orban dopo Verona-Juve

Serbar ai microfoni di Dazn nel post gara: "Abbiamo ottimi giocatori per giocare a calcio. Per gli avversari non è facile affrontarci, giochiamo da squadra. Il rigore? Prima della partita il tecnico aveva designato Orban come rigorista". Poi proprio Orban: "Tiro tanto e voglio segnare? Si, segnare è il mio mestiere, sono un attaccante, è questo il mio lavoro e aiuto così la squadra"

"Per me non era rigore. E il rosso a Orban..."

Inizia il post gara a Dazn, Luca Marelli dice la sua sul penalty concesso al Verona: "Il rigore viene assegnato dopo OFR per un tocco di braccio sinistro di Joao Mario. L'atteggiamento di Joao Mario, rispetto al pallone: chiude gli occhi, non sa dov'è il pallone. Nelsson salta davanti a lui, la palla spiove all'improvviso e Joao Mario, che non la vede, la tocca col braccio sinistro. Non sono d'accordo personalmente con la decisione di dare rigore: pallone inaspettato, braccio in questa situazione non è punibile. Joao Mario non può sapere dove sarebbe arrivato il pallone. Se conta il movimento del braccio? Dovrebbe, ma il braccio tende a rientrare verso la figura, movimento all'interno".

Sul contatto Orban-Gatti: "Discussione aperta. In campo giallo di Rapuano e il Var non è intervenuto. Orban guarda solo Gatti: voleva prendere posizione o voleva colpirlo al volto? La sensazione è che vada a mirare il volto. Credo Var non abbia richiamato Rapuano perché il colpo non era diretto verso il volto ma ha toccato la spalla e questo ha supportato la decisione di campo. Restano tantissimi dubbi, per me la decisione corretta era rosso in campo. Fossi stato al Var sarei stato in difficoltà per quanto detto poco fa. Il giallo è uno sconto sulla decisione. Sulla condotta violenta il Var deve valutare anche se va col pugno aperto o chiuso: pugno chiuso vuol dire che sta caricando il colpo per condotta violenta, di solito a mano aperte si intende prendere posizione. Non sto giustificando, sto semplicemente cercando di spiegare perché il Var non è intervenuto"

Non mancano le polemiche

Sui social esplode la polemica da parte dei tifosi juventini, il motivo le scelte arbitrali in merito al rigore concesso al Verona e alla mancata espulsione di Orban

Primo pari in campionato per la Juve

Dopo tre vittorie di fila, i bianconeri di Tudor trovano il primo pareggio di questa Serie A. Per l'Hellas, invece, terzo pareggio di questo campionato

FINISCE QUI!

90' + 7' - Al Bentegodi finisce 1-1, entrambe le reti nel primo tempo: prima Conceicao per la Juve, poi Orban su rigore per il Verona

Altri 7' da giocare

90' - L'arbitro concede ulteriori 420 secondi di gioco

Ultime sostituzioni Verona

89' - Jellu e Ajayi dentro nel Verona, escono Serdar e Orban

CAMBIASO PERICOLOSO!

86' - Cross perfetto di Openda sul secondo palo, Cambiaso attacca la zona ma non colpisce convintissimo: palla deviata che finisce in out

Il momento di Zhegrova

83' - Ultima sostituzione per la Juve: fuori Joao Mario, dentro Zhegrova

Risposta Juve con Openda

80' - Bellissima giocata di Adzic che trova Openda, l'attaccante non controlla bene, poi la conclusione da posizione defilata con Montipò che respinge

ANCORA DI GREGORIO!

78' - Sugli sviluppi di corner tentativo da fuori di Frese, paratona del portiere Juve. Sul continuo dell'azione altro cross in area sempre di Frese, Sarr di testa non trova la porta

Le mosse di Zanetti

77' - Fuori Akpa Akpro dentro Niasse, fuori anche Belghali: Kastanos al suo posto

Giallo per Bernede

76' - Fallo su Joao Mario, il direttore di gara ammonisce Bernede

ORBAN PERICOLOSISSIMO!

73' - Lancio perfetto di Belghali che pesca Orban, che elude Kalulu e tira di destro: la conclusione è forte, ma la palla non prende il giro voluto ed esce fuori di poco

Tudor inserisce David

70' - Quarto cambio per la Juve: David prende il posto di Conceicao

VERONA GOL, MA E' FUORIGIOCO

67' - Corner regalato da Kelly con un passaggio sbagliato, dagli sviluppi colpo di testa di Nunez: sul secondo palo la tocca Serdar che infila Di Gregorio, ma il giocatore del Verona era in offside

Ammonizione per Koopmeiners

65' - Entrata in ritardo dell'olandese su Bernede

Contropiede Verona, ancora Orban pericoloso

64' - Azione travolgente di Belghali, che salta Adzic con un tunnel e serve Orban in area: l'attaccante rientra sul destro e calcia forte ma non inquadra la porta

Cambio per Zanetti

62' - L'Hellas fa entrare Sarr, esce Giovane

Ci prova Adzic

61' - Adzic prova a ripetersi dopo la sfida con l'Inter: tiro da fuori, stavolta a giro e poco potente: Montipò blocca

Doppio cambio Juve: Vlahovic out

56' - Tudor fa altre due sostituzioni: dentro Openda e Adzic, fuori Thuram e Vlahovic

DI GREGORIO DICE NO!

54' - Ripartenza velenosissima dell'Hellas con Orban, che da lontano tira fortissimo: respinta del portiere bianconero

Yildiz capitano

54' - Con l'uscita di Locatelli, la fascia di capitano della Juve è andata sul braccio del numero 10

CHE CHANCE PER VLAHOVIC!

51' - Rimessa battuta furbamente da Yildiz in profondità per Vlahovic, difesa gialloblù sorpresa: il 9 si invola verso la porta e conclude, Montipò ci mette un piede e respinge in out

Si riparte, dentro Koopmeiners

46' - Comincia la ripresa, subito un cambio per Tudor: nella Juve entra Koopmeiners, fuori Locatelli

Bradaric e l'analisi del primo tempo

Bradaric prima di rientrare in campo a Dazn: "Si abbiam fatto bene il primo tempo, dobbiamo continuare così, senza lasciare nulla alla Juve"

Orban gol, poi rischia il rosso

Finale convulso di primo tempo: l'attaccante dell'Hellas prima trasforma ottimamente il calcio di rigore che vale il pari. Poi si rende autore di una durissima gomitata su Gatti, intervento potenzialmente da rosso ma che l'arbitro sanziona soltanto con il giallo. Il Var non è intervenuto

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45' + 2' - Si va all'intervallo sull'1-1: a Conceicao risponde Orban su rigore

Ammonizione per Orban: era rosso?

45' + 1' - Intervento davvero veemente col gomito da parte dell'attaccante del Verona su Gatti, con Orban che guarda solo il difensore bianconero. Fallo durissimo, potenzialmente da espulsione: il Var non interviene, l'arbitro decide di estrarre soltanto il giallo

PARI HELLAS, GOL ORBAN

44' - Di Gregorio intuisce e la tocca, ma il tiro dal dischetto di Orban è forte e angolato ed entra comunque in porta: pareggio Verona

Rigore Verona, l'annuncio dell'arbitro

42' - Rapuano spiega allo stadio: "A seguito di revisione, commesso chiaro fallo di mano". Il direttore di gara assegna la paternità dell'intervento a Kalulu, in realtà il tocco di mano sembra essere di Joao Mario: la decisione comunque è per il penalty a favore dei padroni di casa

L'arbitro va al Var

41' - Da rimessa laterale precedente del Verona tocco di braccio di Joao Mario nella propria area di rigore, il direttore al monitor per valutare l'intervento

Ammonizione per Kelly (e Tudor)

39' - Leggerezza del difensore bianconero nella gestione della palla, Giovane gliela soffia e Kelly lo stende per evitare una pericolosa ripartenza. Subito dopo giallo anche per il tecnico juventino

Ci prova l'Hellas, muro Juve

31' - La squadra di Zanetti, dopo il gol di Conceicao, ha cominciato ad accelerare i giri del motore. La retroguardia bianconera respinge ogni offensiva gialloblù

CONCEICAO TORNA E FA GOL!

19' - Juve in vantaggio! Thuram scarica per Conceicao, che dalla destra si accentra e, dopo aver saltato due uomini, conclude di sinistro: tiro basso, forte e angolato

Reazione bianconera

13' - Yildiz lancia Cambiaso in velocità, ottimo cross in mezzo ma Conceicao e Joao Mario si ostacolano fiondandosi entrambi sulla sfera

ERRORACCIO DI GATTI!

11' - Cross in profondità, Gatti in anticipo ma sbaglia la misura del retropassaggio di testa per Di Gregorio: si infila Orban che riesce a concludere con la punta, bravo Di Gregorio a murare e salvare il risultato

Giallo anche per Gatti

9' - Scontro in campo tra il centrale bianconero e Bradaric, qualche scintilla tra i due e il direttore di gara ammonisce il difensore Juve

Primo giallo per Akpa Akpro

7' - Alla prima titolarità con l'Hellas subito ammonizione per l'intervento su Conceicao

Juve subito pericolosa

2' - Bianconeri all'attacco, Joao Mario in area da ottima posizione fermato da Nunez

INIZIA LA PARTITA!

1' - Si comincia: parte Verona-Juve

Un minuto di raccoglimento

Minuto di silenzio per la scomparsa dello sciatore Matteo Franzoso

Riposa Bremer, Yildiz e Thuram stacanovisti

Il centrale brasiliano va gestito essendo rientrato da un lungo infortunio. E così Tudor, dopo avergli affidato le chiavi della difesa con Inter e Dortmund, lo fa riposare contro l'Hellas. Non c'è riposo invece per Thuram e Yildiz: anche questa volta i due partono dall'inizio. Si rivede Locatelli dal 1', dopo l'iniziale panchina col Dortmund, mentre Conceicao ha risolto il problema muscolare e, dopo i 90' in panchina in Champions, gioca titolare al Bentegodi

Zanetti: "Juve squadra di altissimo livello"

Così il tecnico gialloblù a Dazn: "Con la Cremonese era la prima partita che giocavamo in casa, abbiamo dato risposta di qualità. Il nostro pubblico ci sostiene, e per il nostro percorso abbiamo bisogno della nostra gente". Cresciuta autostima dopo l'ultima partita giocata bene o c'è più rammarico per non aver vinto contro i grigiorossi, con il match finito 0-0? "Per noi è importante, siamo all'inizio del percorso e dobbiamo capire chi siamo, le nostre potenzialità e che in A si affrontano questa tipologie di squadre. Probabilmente ci mancano 2 punti dopo l'ultima partita, ma la prestazione ci lascia tanto. Stasera di nuovo dobbiamo inseguire una nuova grande prestazione, sapendo di avere davanti una squadra di livello altissimo e che secondo me sta molto bene". Infine su Giovane: "Ragazzo intelligente anche se non parla italiano e inglese, ma parliamo molto e guardiamo video. Ha fame e talento, sta entrando nei meccanismi della squadra: nell'ultima partita gli è mancato solo il gol"

Hernanes e Vlahovic il 'falso titolare'

L'ex centrocampista bianconero, nel pre gara Dazn, commenta la titolarità di Vlahovic: "Per logica dovrebbe partire lui. Ma come Guardiola aveva inventato il 'falso nueve', io fossi in Tudor creerei il 'falso titolare' (ride, ndr). Andrei da Dusan e gli direi: 'Sei titolare, ma parti dalla panchina'". Ciro Ferrara aggiunge: "Evidentemente Igor è stato in grando di stimolare il ragazzo nella maniera giusta. Vero che contro l'Inter da titolare ha fatto un po' fatica, ma quando entra sta cambiando le partite. Sicuramente una risorsa importante ed era prevedibile giocasse titolare oggi, anche perché gli altri non stanno facendo vedere grandissime cose. Penso che questo ragazzo, che io avevo detto che alla fine della scorsa stagione sarebbe andato via visto il rapporto consumato, mi sta smentendo. Probabilmente andrà via alla fine di questa stagione, ma essere stato in panchina trovando nuove motivazioni è stato importante. Molto giovani, ha ancora margine di miglioramento e deve volersi migliorare tutti i giorni, specie tecnicamente".

Hernanes conclude: "Quella di prima non era una provocazione, ma una questione tecnica. Per giocare alla Juve serve un 9 che abbia tecnica e capacità di dialogare coi compagni. Perché nel secondo tempo è perfetto? Perché le squadre si allargano, ha più spazio, e quando la partita si svolge in quella maniera è il momento perfetto per lui. Se si riuscisse ad avere le stesse motivazioni stando in panchina..."

Parola a Tudor

Il tecnico ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal match: "Vinsi qui contro la Juve quando allenavo il Verona? Io son concentrato sulla partita di ora. Quella fu bellissima annata, bellissima città, facemmo bene. Questa gara è molto importante, l'abbiamo preparata al massimo: affrontare il Verona in casa è sempre difficile, dobbiamo spingere forte per fare ciò che vogliamo".

In conferenza pre gara Tudor ha detto che la squadra deve andare sempre al 100%, perché andando al 90% si può andare in difficoltà con tutti: "Dovremo essere bravi su tutto: ci sono dettagli, contropiedi, ma serve difendere e attaccare bene. Dopo aver speso tanto non è semplice, poi ci sono partite come Inter e Dortmund dove le motivazioni vengono da sole, questa gara sarà una prova perché vogliamo andare con la stessa voglia in quelle due partite". Su Conceicao: "Sta bene, ha fatto 2-3 allenamenti: non avrà i 90 minuti, vedremo quanto potrà giocare. Ci è mancato in quelle due partite"

Nuova chance per Vlahovic

Tudor schiera nuovamente l'attaccante serbo dal 1'. Titolare contro i nerazzurri il numero 9 non aveva lasciato il segno, ma dopo essere subentrato in Champions contro il Dortmund ed essere risultato decisivio per il pari con 2 gol e 1 assist, il tecnico bianconero ha deciso di dargli fiducia dall'inizio

Verona-Juve, le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, De Battisti, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Zanetti

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bremer, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Rugani, David, Cabal

Allenatore: Igor Tudor

Triplice fischio

95' - L'arbitro fischia tre volte, la Juve Next Gen vince 3-2 contro il Pineto grazie ai gol di Puczka, Okoro e Faticanti. Crolla invece la Primavera, che perde 3-1 a Vinovo.

Siamo nel recupero

90' - L'arbitro concede cinque minuti di extra time.

Brambilla manda in campo forze fresche

90' - In campo Pagnucco e Ngana per Turco e Puczka.

Altre sostituzioni per il Pineto

Due cambi per Tisci: Ienco e Saccomanni per Borsoi e Germinario.

D'Andrea sfiora il pari

85' - Il numero 9 del Pineto è sempre il più pericoloso e con un diagonale rasoterra per poco non trova l'angolino alla destra di Mangiapoco.

JUVE NEXT GEN DI NUOVO AVANTI!

83' - Faticanti con un destro di prima dal centro destra trova una traiettoria imparabile per il portiere del Pineto, con il pallone che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Prima rete in assoluto con la Next Gen e che vale il 2-3.

Il Bologna gestisce il vantaggio con la Juve Primavera

Non cambia il parziale a Vinovo, sempre 1-3 al 75'.

Altro cambio per Brambilla

76' - Anghelè prende il posto di Deme.

Cambi nel Pineto

70' - Entrano Marrancone e Menna per Mastropietro e Serbouti.

TRIS DEL BOLOGNA A VINOVO!

Dura pochissimo la sperenza della Juve Primavera nell'aprire il match, con il Bologna che al 60' trova l'1-3 con Armanini.

Doppio cambio nella Next Gen!

63' - Brambilla manda in campo Macca e Vacca per Owusu e Okoro.

GOL DELLA JUVE PRIMAVERA!

Al 56' accorciano le distanze i giovani bianconeri con il gol di Boufandar.

GERMINARIO SPRECA, LA JUVE SI SALVA!

60' - Il Pineto prova a sfruttare il buon momento e sfiora il vantaggio: Borsoi con una bella rasoiata trova Germinario in area, che sa la alza con lo stop e calcia di prima, senza però trovare la porta.

PAREGGIA IL PINETO!

57' - Bruzzaniti si presenta sul dischetto, apre il piattone e fa gol. 2-2 a Pineto.

RIGORE PER IL PINETO!

55' - Bruzzaniti pennella per Schirone, che si inserisce bene alle spalle della difesa e dopo un piccolo contatto con Faticanti cade a terra a pochi passi da Mangiapoco. L'arbitro concede il rigore.

PALO DEL PINETO!

53' - D'Andrea supera Scaglia, calcia da posizione defilata e colpisce il palo. Ma è tutto inutile perché l'assistente segnale un fuorigioco.

Brambilla usa la card FVS, ma non c'è nulla

49' - Brambilla chiede l'intervento del Var con il Football Video Support per un intervento di Schirone su Owusu. L'arbitro guarda le immagini e non concede il penalty.

Via al secondo tempo

46' - Il Pineto muovo il primo pallone della ripresa

Cambio per il Pineto

Prima dell'inizio del secondo tempo, il Pineto sostituisce Capomaggio con Baggi.

Fine primo tempo

La Juve Next Gen conclude il primo tempo in vantaggio grazie ai gol di Puczka su rigore e Okoro, dopo il vantaggio Pineto con D'Andrea. La Primavera invece chiude i primi 45 minuti sotto di due reti, firmata da Ferrari e Toroc.

RADDOPPIA IL BOLOGNA A VINOVO!

Sul finire del primo tempo i felsinei segnano lo 0-2 con Toroc.

15:47

45' - Concessi due minuti di extra time.

15:45

43' - L'attaccante della Juve Next Gen è scatenato, brucia la difesa, dribbla il portiere e poi prova un pallonetto che va fuori di poco. Tutto vano però, il guardalinee segnale un fuorigioco.

15:44

42' - Il bracetto bianconero si sgancia e dialoga con i centrocampisti, poi dopo una bella cavalcata non riesce a trovare nessuno.

15:38

35' - Errore difensivo di Capomaggio, ne approfitta Okoro che si invola verso la porta e di sinistro trova l'angolino lontano. L'attaccante festeggia al meglio la convocazione con l'Italia U20 per il Mondiale.

15:36

Superata la mezz'ora, la Juve Primavera di Padoin (oggi squalificato) è ancora sotto di un gol.

15:34

32' - Dopo un piccolo cheack con il Var, l'arbitro conferma il penalty. Puczka si presenta sul dischetto e non sbaglia.

15:33

30' - Bella percussione di Owusu che arriva fino in area di rigore e viene abbattuto da Capomaggio: per l'arbitro è penalty.

15:30

28' - Grande strappo di Serbouti che lascia Turicchia sul posto e viene steso: nessun dubbio per l'arbitro e ammonizione per l'esterno della Juve Next Gen.

15:29

27' - Pineto e Juve Next Gen non si scoprono e producono poche occasioni da gol. Ritmo per ora basso.

15:20

17' - Il difensore del Pineto si prende il primo giallo del match.

15:18

Piccola postilla sulla Primavera: al 14' a Vinovo passa in vantaggio il Bologna grazie al gol di Ferrari.

15:14

13' - L'attaccante del Pineto si inserisce bene in area, ma calcia piano e Mangiapoco blocca senza problemi.

15:12

10' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo D'Andrea viene lasciato da solo in area e spedisce in rete il pallone del vantaggio con un colpo di testa ravvicinato.

15:09

8' - L'attaccante bianconero è il più attivo in questa prima fase del match, molto passa dalle sue accelerazioni.

15:01

1' - I bianconeri muovono il primo pallone del match.

15:00

Sessanta secondi di raccoglimento per Matteo Franzoso, sciatore scomparso dopo una caduta in Cile.

14:46

Se il tecnico bianconero nella conferenza della vigilia ha sottolineato come il lavoro sulla testa sia fondamentale e lo è anche nella preparazione del match contro il Verona, in sala stampa l'allenatore gialloblù Paolo Zanetti ha specificato che "servirà andare oltre noi stessi" nella sfida ai bianconeri. La Juve, Zanetti l'ha già battuta. Un ko difficile da mandare giù per i tifosi bianconeri, considerando che a pochi minuti dal fischio d'inizio arrivò la sentenza che tolse alla Vecchia Signora 10 punti. Il riferimento è al 23 maggio 2023, quando con il suo Empoli sconfisse i bianconeri (all'epoca allenati da Allegri) per 4-1. E il tecnico ne ha parlato.

14:35

Queste le scelte dei due allenatori:

Juventus: Nava, Rizzo, Boufandar, Leone, Contarini, Mazur, Elimoghale, De Brul, Crapisto, Pugno, Van Aarle. Allenatore: Marchio (Padoin squalificato)

Bologna: Happonen, Ferrari, Lai, Francioli, Papazov, Nordvall, Nesi, Armanini, Toroc, Tomasevic, Bousnina. Allenatore: Morrone.

14:23

La sfida tra Juventus Under 20 e Bologna, valida per la 5ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente.



La partita tra Pineto e Juventus Next Gen, valida per la quinta giornata del Girone B di Serie C, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go (Qui le info).

Verona-Juve, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

Pineto-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali

Queste le scelte dei due allenatori:

Pineto: Tonti; Postiglione, Schirone, Germinario, D’Andrea, Bruzzaniti, Borsoi, Lombardi, Serbouti, Mastropietro, Capomaggio. A disposizione: Marone, Ienco, Amadio, Marrancone, Gagliardi, Baggi, Viero, Saccomanni, Nebuloso, Tupone, Menna, Pellegrino. Allenatore: Ivan Tisci.

Juventus Next Gen (3-5-2): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia; Turco, Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Deme, Okoro. A disposizione: Scaglia S., Fuscaldo, Firman, Macca, Ngana, Anghelè, Amaradio, Savio, Guerra, Brugarello, Vacca, Pagnucco, Martinez Crous. Allenatore: Massimo Brambilla.

Juve U20, con il Bologna serve una scossa

La squadra di Padoin non vince da due giornate e contro il Bologna ha bisogno di rialzare la testa, dopo il ko contro il Genoa. Contro il Grifone non è bastato il solito Elimoghale, il giovane più promettente nelle giovanili bianconere, e il tecnico ha bisogno di avere delle risposte contro i felsinei per non perdere di vista la zona alta di classifica, anche se non è l'obiettivo primario delle U20.

Verona-Juve, le probabili formazioni

Tre vittorie su tre in campionato, a Verona la Juve va alla ricerca del quarto successo consecutivo. I bianconeri, reduci dai pirotecnici risultati con Inter e Borussia Dortmund, affronteranno l'Hellas di Paolo Zanetti. Sarà la terza gara in otto giorni per la squadra di Igor Tudor, che nonostante ciò in conferenza ha sottolineato come "non ci sono scuse", volendo dai suoi una partita seria al netto della stanchezza. Il tecnico potrebbe però optare per qualche cambiamento in vista del match del Bentegodi. I più grandi punti interrogativi della vigilia quelli relativi agli stacanovisti, ma anche a chi ha recuperato pur non avendo i 90' nelle gambe. QUI LE POSSIBILI SCELTE.

Next Gen, Brambilla a Pineto per il riscatto

La Juve Next Gen è pronta a rialzare dopo la sconfitta in rimonta contro l'Arezzo, capolista del girone B di Serie C. Un ko arrivato nei minuti di recupero su calcio di rigore, ma che non cancella la buona prova dei bianconeri nella prima parte di gara. Ora la squadra di Brambilla sarà ospite del Pineto, altra squadra in forma in questo inizio di stagione, e il tecnico non potrà contare su Okoro, convocato dall'Italia U20 al Mondiale. Gli abruzzesi vengono dalla vittoria in trasferta contro il Campobasso e ancora sono imbattuti in queste prime quattro partite di campionato. Guerra e compagni sperano di cambiare subito questa tendenza.

