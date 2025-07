Juve-Real, diretta: ottavi Mondiale per Club, probabili formazioni e risultato in tempo reale

Una partita dal sapore di storia, tra due dei più gloriosi club di sempre che si affrontano in una vetrina planetaria. Real Madrid e Juventus in campo per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, in palio l'avanzamento nella competizione. Una sfida così intrisa di sapore che ha portato anche il numero 1 dei blancos, Florentino Perez, a raggiungere l'America e seguire la sfida dei suoi contro i bianconeri. Per la squadra di Igor Tudor l'obiettivo è quello di resettare la sconfitta del girone contro il Manchester City, voltando pagina e tenendo a mente ciò che non è andato contro i citizens, ma anche quanto di buono fatto nelle prime due sfide contro Al-Ain e Wydad. A nessuno interessa dei premi, come rivelato da Tudor: c'è solo voglia di vincere per scrivere un'altra pagina importante.