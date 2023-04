Juve, sentenza sul ricorso: orario udienza Coni e cosa succede in diretta

Aggiorna

ROMA - L'attesa sta per finire: alle 14:30 si riunisce il Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni al fine di valutare il ricorso presentato dalla Juventus. Il club bianconero, infatti, lo scorso gennaio, ha chiesto la revisione del giudizio emesso dalla Corte d'Appello della Figc contro i 15 punti di penalizzazione ricevuti per il caso plusvalenze. La sentenza dovrebbe arrivare in serata o, al più, nella giornata di domani: sul nostro sito sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti in diretta.

15:10 Plusvalenze Juve, le tempistiche Si spera che l’udienza possa durare un paio d’ore e il dispositivo arrivare anche in serata. 14:45 Coni, udienza in corso Il Collegio, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli, è in corso a sezioni unite: a rappresentare la Juve sono gli avvocati Maurizio Bellacosa, Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, Davide Sangiorgio e il presidente Gianluca Ferrero. Non si è invece costituita in giudizio la Figc: la controparte del club bianconero sarà pertanto la procura generale dello sport tramite il prefetto Ugo Taucer. 14:43 Juventus al Collegio di Garanzia: le FOTO dell’udienza Si decide sui 15 punti di penalizzazione inflitti al club bianconero per il caso plusvalenze.

14:40 Juve, cresce l'attesa per la sentenza L'udienza dovrebbe durare in tutto un paio d’ore prima di chiudersi: il dispositivo potrebbe anche arrivare nella giornata odierna. 14:32 Plusvalenze Juve, tutto pronto al Coni Nella sede del Coni al Foro Italico è iniziata l'udienza del Collegio di Garanzia dello sport: si decide sui 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus per il caso plusvalenze.

14:30 Coni, in aula anche i giudici Hanno fatto il proprio ingresso in aula i giudici del Collegio di garanzia dello sport, con la presidentessa Gabriella Palmieri Sandulli, ed il Procuratore generale dello sport Ugo Taucer: si chiudono le porte e inizia il dibattimento. 14:29 Coni, Ferrero in aula Il presidente della Juventus Gianluca Ferrero ha fatto il proprio ingresso in aula con qualche minuto di anticipo rispetto all'inizio dell'udienza del Collegio di Garanzia dello sport. 14:25 Il Coni decide sul ricorso Juve: legali del club ottimisti, i motivi Dal palazzo dove si riunirà il collegio di garanzia, le ultime da Fabio Riva.

14:20 Juve, è arrivato Ferrero Anche il presidente della Juventus Gianluca Ferrero - insieme agli avvocati del club - è entrato nella sede del Coni. 14:15 Plusvalenze Juve, Danilo e l'ansia -15: la rivelazione sullo spogliatoio Il difensore brasiliano ha parlato di come la squadra ha vissuto nell'incertezza durante questi mesi. (LEGGI TUTTO) 14:14 Esclusivo Tuttosport. La Juve al Coni, l’avvocato Clarizia: “Sensazioni? Belle” Il video dell’arrivo del presidente Ferrero e dei legali bianconeri (di Vladimiro Cotugno)

14:10 Del Piero: In Italia tutti odiano la Juve. -15 sbagliato mentre si gioca Show della leggenda bianconera: penalizzazione, ruolo in società, futuro e siparietto con Henry, Carragher e Richards. (LEGGI TUTTO) 14:07 È arrivata Gabriella Palmieri Sandulli Ha appena fatto il proprio ingresso nella sede del Coni la presidentessa del Collegio di Garanzia dello sport Gabriella Palmieri Sandulli. 14:06 Plusvalenze Juve e -15: modi e tempi del ricorso al Collegio di garanzia Tra poco saranno ascoltate le parti e da quel momento bisognerà attendere la delibera: QUI TUTTI I DETTAGLI. 14:05 Cresce l'attesa alla sede del Coni Non solo addetti ai lavori e giornalisti: di fronte alla sede del Coni sono presenti in tanti tra tifosi e semplici curiosi. 14:00 Juve, perché l'articolo 4 può diventare un boomerang per Chiné L’utilizzo esclusivo della slealtà senza citare l’articolo 31 può ritorcersi contro la procura anche per il ricorso al Collegio. (LEGGI TUTTO) 13:50 Collegio di garanzia: quella sentenza del 2016 che “condanna” il -15 Juve Il massimo organo di giustizia si esprimerà sulla sentenza della Corte federale che ha dribblato il reato amministrativo contestato in origine. (LEGGI TUTTO) 13:40 Plusvalenze Juve, Spallone: "Sentenze? Esecutive solo dopo l’ultimo grado” Si eviterebbe così di falsare le competizioni: la proposta dell’avvocato per riformare la giustizia sportiva. (LEGGI TUTTO) 13:35 Il programma dell'udienza L'udienza, che inizierà tra poco meno di un'ora, sarà aperta al pubblico: vige però il divieto di trasmissione in diretta sia audio che video. Il dibattimento dovrebbe durare tra le due e le tre ore, poi ci sarà la camera di consiglio. Il Collegio di Garanzia dello sport avrà poi un massimo di cinque giorni per pubblicare il dispositivo della sentenza ed un mese per la pubblicazione delle motivazioni. 13:30 John Elkann: "La Juve nega ogni llecito". La lettera agli azionisti L'ad della Exor ha ribadito la posizione della società bianconera: "Sono state affrontate crescenti difficoltà interne ed esterne, che hanno messo il club a dura prova". (LEGGI TUTTO) 13:20 Malagò: "Non mi esprimo sulla vicenda Juve" Il presidente del Coni sul processo Juve e sulla questione relativa alla penalizzazione.

13:10 Plusvalenze, Juve al Collegio di Garanzia: nove buoni motivi per crederci A partire da martedì alle 14.30 si discuteranno i ricorsi contro il -15 e le inibizioni dei dirigenti. Le memorie difensive sostengono l’illegittimità della penalizzazione. (LEGGI TUTTO) 13:05 Juve, il presidente Ferrero sarà presente all'udienza Mentre il Cfo Calvo è alla Continassa, per seguire l'allenamento alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma a Lisbona contro lo Sporting, il presidente Gianluca Ferrero sarebbe accreditato al Collegio di Garanzia del Coni: dovrebbe pertanto essere presente all'udienza nell'aula del Foro Italico. 13:00 Barbieri, altro che plusvalenza: dalla lista di Chiné a Sassuolo-Juve L'esterno ex Novara si è dimostrato affidabile in un momento difficile della stagione grazie anche all'apprendistato con la Next Gen. (LEGGI TUTTO) 12:50 Calciopoli, la Juventus, le plusvalenze: c'è bisogno di trasparenza L'inchiesta, tornata d'attualità, ci ricorda che la giustizia non può essere approssimativa. (LEGGI TUTTO) 12:40 Juve, giustizia ordinaria e sportiva: cosa è successo negli ultimi mesi Passo dopo passo, ecco spiegate le tappe della vicenda che ha coinvolto la società bianconera: dalle plusvalenze al filone stipendi.

12:30 Juventus, o la va o si spacca… la Giustizia Sportiva Negli ambienti bianconeri sono convinti: sentenza da annullare. Gli esperti concordano: senza rinvio al Cfa. (LEGGI TUTTO) 12:15 La Juve, il Collegio di Garanzia e il big match da 15 punti: che succede oggi Alle 14.30 ultimo atto del processo plusvalenze: già in serata può arrivare il dispositivo. Tre i possibili scenari, uno manderebbe subito Allegri al terzo posto. (LEGGI TUTTO)

