McKennie, Pochettino rompe gli indugi: la decisione sul centrocampista Juve. Tutte le scelte Mondiali

Portieri: Kobel (Borussia Dortmund), Keller (Young Boys), Mvogo (Lorient)

Difensori: Ricardo Rodriguez (Betis Siviglia), Akanji (Inter), Widmer (Mainz), Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Muheim (Amburgo), Amenda (Eintracht Francoforte), Comert (Valencia), Jaquez (Stoccarda)

Centrocampisti: Aebischer (Pisa), Fassnacht (Young Boys), Freuler (Bologna), Jashari (Milan), Manzambi (Friburgo), Rieder (Augusta), Sow (Siviglia), Xhaka (Sunderland), Zakaria (Monaco)

Attaccanti: Amdouni (Burnley), Embolo (Rennes), Itten (Fortuna Dusseldorf), Ndoye (Nottingham Forest), Okafor (Leeds), Vargas (Siviglia).

Brasile, i convocati di Ancelotti e la scelta su Neymar

Il primo Mondiale per Ancelotti su una panchina, e non una qualsiasi ma quella del Brasile. Una squadra interessante anche se ha faticato durante le qualificazioni nel trovare continuità. L'arrivo del tecnico italiano ha portato una mentalità diversa e ha scelto di portare alcuni giocatori per creare un gruppo compatto. Ha scelto di portare Neymar tra gli attaccanti e anche Bremer della Juve in difesa. Oltre a Gleison anche due ex bianconeri: Danilo e Alex Sandro, entrambi al Flamengo. Della Serie A anche Wesley della Roma. Presente anche Alisson finito nel mirino di Comolli e Spalletti per il mercato estivo.

Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenla), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Psg), Wesley (Roma)

Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo), Fabinho (Al-Ittihad)

Attaccanti: Endrick (Lione), Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcellona).