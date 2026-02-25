Juve-Galatasaray, diretta Champions: risultato in tempo reale, a Spalletti serve un miracolo

Un'impresa miracolosa: è quello che deve tentare la Juve. I bianconeri affrontanoo all'Allianz Stadium il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League : in palio gli ottavi di finale. Una sfida ardua per la squadra di Luciano Spalletti , che dovrà provare a ribaltare la sconfitta rimediata in Turchia per 5-2: difficile ma non impossibile, come insegna il passato . Calcoli semplici: vittoria con 3 reti di scarto per andare ai supplementari, un successo con almeno 4 gol di differenza porterebbe i bianconeri addirittura alla qualificazione diretta. Ogni altra ipotesi vorrebbe dire passaggio del turno da parte della squadra di Okan Buruk e Osimhen (con quest'ultimo che nelle scorse ore non ha lesinato complimenti nei confronti della Juve ).

I bianconeri devono rimontare tre gol per portare la sfida ai supplementari. Una grande scalata, ma nella storia della competizione è successo altre volte. Resettare la mente e dimenticare il brutto secondo tempo dell'andata, condizionato dal rosso di Cabal: solo così la Vecchia Signora può avere un po' di speranza. Spalletti , oltre il colombiano, non avrà neanche Cambiaso sulla sinistra, anche lui squalificato: previsto un ruolo da jolly per il solito McKennie. Di tutto questo ne ha parlato l'allenatore della Juve in conferenza stampa.

La Juventus è chiamata in Champions a ribaltare la pesante sconfitta dell'andata contro il Galatasaray patita in Turchia per 5-2. Serve un'impresa ai bianconeri, ancora più grande di quella realizzata contro l' Atletico Madrid nel 2019 quando un film chiamato Cristiano Ronaldo si trasformò in capolavoro con il 3-0 a Simeone dopo il 2-0 subito all'andata al Metropolitano. Stavolta però un clamoroso 3-0, o comunque una vittoria con tre reti di scarto, porterebbe 'solo' la sfida ai supplementari e ai rigori. Ma cosa è successo nella storia della Champions quando i bianconeri sono arrivati fino alla lotteria degli undici metri? Qui i precedenti .

I convocati di Juve-Galatasaray

Sono 22 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per il ritorno del playoff di Champions League contro il Galatasary. Un match difficile, nel quale i bianconeri dovranno provare a rimontare il 5-2 dell'andata, ma in cui si proverà a fare un'impresa straordinaria (che non sarebbe certo la prima, anche in Europa). Il tecnico ha sciolto le riserve anche per quanto riguarda gli indisponibili e ha convocato anche due giovani per rimediare alle assenze. QUI LA LISTA.

"Ho lasciato i ragazzi con le famiglie"

Contro il Galatasarary servirà una partita diversa rispetto all'ultima uscita della Juve e ne ha parlato Spalletti ad Amazon Prime: "Livello diverso? Lo vedremo in campo se è cambiato. Quel livello contro il Como non basta: lo dicono le critiche e lo dice la partita, che il Como ha vinto meritatamente. Ma bisogna essere onesti: non possiamo giudicare tutto sulle ultime gare, sarebbe una lettura parziale". Poi ha proseguito: "Abbiamo speso due giorni per recuperare le energie e poi abbiamo scelto di resettare. Ho voluto che i ragazzi stessero con le famiglie: è lì che ritrovi te stesso, superi le critiche e recuperi equilibrio. Non è una partita a definire chi sei". Sul momento della squadra e gli episodi contro l'Inter: "Non è solo la gara con l’Inter: ci sono stati diversi episodi che hanno inciso, come le inferiorità numeriche e il poco tempo per recuperare. Anche con l’Atalanta avevamo fatto bene, poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe e ha alimentato pensieri negativi".

"Yildiz sarà titolare"

Spalletti ha parlato ad Amazon Prime dove ha rilasciato qualche indicazione di formazione per la sfida contro il Galatasaray: "Yildiz sarà titolare. Anche Perin? Può darsi. Di Gregorio un problema? No, non è mai un problema, è stata la soluzione per portare a casa tutti quei risultati precedenti, ce lo teniamo ben stretto, ha capacità incredibili, questa reattività, bravura nello stretto, a cambiare direzione. Bremer? Forse in panchina".

Dove vedere la partita

La sfida tra Juve e Galatasaray, in programma mercoledì 25 febbraio all'Allianz Stadium con fischio d'inizio alle 21, sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento. QUI TUTTE LE INFO.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk.

QUI I BALLOTTAGGI

