Juve-Parma, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Riecco lo spauracchio Pellegrino

Prima di campionato per la Juventus . La squadra di Igor Tudor debutta nella Serie A 2025/26 all'Allianz Stadium, di fronte il Parma di Carlos Cuesta . Grande curiosità per vedere all'opera i bianconeri dopo i due successi prestigiosi nelle amichevoli contro Borussia Dortmund prima ed Atalanta poi. Al via dunque una nuova stagione, ma quale l'obiettivo della squadra? Alla vigilia del match in conferenza stampa Tudor è stato chiaro: "Questo club non parte mai per qualificarsi in Champions , poi vediamo cosa succede". Un debutto stagionale che avviene, come di consueto, a mercato aperto e con ancora diverse novità all'orizzonte, ma per oggi ogni attenzione è rivolta solamente al rettangolo di gioco.

18:57

Juve contro Parma anche... per le Women

Due giorni fa l'antipasto di quella che sarà la partita di questa sera. Infatti le bianconere di Massimiliano Canzi hanno debuttato nella Serie A Women's Cup proprio contro la squadra femminile del Parma. Sfida che si è conclusa con un 2-0 in favore della Juve: reti delle intramontabili Girelli e Bonansea

18:47

Juve-Parma, dove vedere la partita

Il match dell'Allianz Stadium di questa sera sarà visibile in tv. In alternativa qui la diretta testuale del match tra la squadra di Tudor e quella di Cuesta: dal racconto della sfida fino alle dichiarazioni post gara dei protagonisti

18:41

Gundogan, l'agente bussa alla Juve

Se De Bruyne ieri ha debuttato col Napoli, bagnando l'esordio con tanto di gol, un'altra bandiera del Manchester City potrebbe approdare in Serie A. Si tratta di Ilkay Gundogan, che proverebbe volentieri l'esperienza italiana in questo finale di carriera: la posizione della Juve, però, appare piuttosto chiara per ora

18:34

Il passato Juve... a Sassuolo

Nel frattempo ieri al Mapei Stadium, in occasione di Sassuolo-Napoli, si è visto in tribuna il saluto di due ex dirigenti Juve... recentissimi: Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli. Il primo aveva lasciato i bianconero proprio per accasarsi agli azzurri, il secondo aveva percorso la strada inversa ma ha visto interrotto anzitempo il suo lavoro alla Juventus. E l'incontro tra i due non poteva non scatenare i tifosi juventini sui social

18:27

Kolo Muani-Juve a oltranza

Nodo Vlahovic da sciogliere, ma lo stesso (chiaramente in entrata) vale anche per Kolo Muani. L'attaccante di proprietà del Psg non ha mai considerato scenario diverso se non quello di rivestire la maglia della Juventus, il che dà fiducia a Comolli per la buona riuscita dell'affare. Ma cosa sta bloccando il via libera alla chiusura? La frenata è dovuta alla... clausola d'acquisto (QUI TUTTI I DETTAGLI)

18:21

Resta il nodo Vlahovic

Questa sera ogni attenzione sarà rivolta al campo, ma ad una settimana dalla chiusura del mercato c'è ancora qualche nodo da sciogliere. Il primo è quello legato a Dusan Vlahovic, che è richiesto da Massimiliano Allegri al Milan dopo aver visto sfumare l'affare Victor Boniface. Quest'ultimo ha fatto marcia indietro verso il Bayer Leverkusen: il primo iter delle visite mediche non aveva convinto appieno i rossoneri, che ora potrebbero tornare alla carica per la punta della Juve, il cui contratto coi bianconeri è in scadenza tra un anno

18:15

La probabile formazione Juve

Manca sempre meno al fischio d'inizio dell'Allianz Stadium, quale formazione schiererà Tudor contro il Parma? Il tecnico riparte da Di Gregorio in porta, mentre in difesa si rivedee Bremer. Previsto, dal 1' il debutto di qualche volto nuovo... (QUI LE ULTIMISSIME)

18:10

Di fronte di nuovo Pellegrino

Ad affrontare i bianconeri, nell'attacco del Parma, c'è ancora quel Mateo Pellegrino che la scorsa stagione al Tardini fu decisivo contro la squadra di Tudor. Un passo falso che, in quel momento, sembrava poter compromettere seriamente la qualificazione in Champions della Juve

18:05

I convocati di Tudor

Sono 22 i calciatori a disposizione della Juve per la prima sfida di campionato contro il Parma. Tra questi ci sono anche i due maggiormente attenzionati in ottica calciomercato: Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic (QUI LA LISTA COMPLETA)

Allianz Stadium (Torino)