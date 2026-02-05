Tuttosport.com
Tuttosport.com
Tuttosport.com
Tuttosport.com
Atalanta-Juve, diretta Coppa Italia: formazioni e risultato in tempo reale. Palladino con i titolari

I bianconeri in campo contro la Dea per i quarti di finale della competizione
Atalanta
Atalanta
Juve
Juve
21:00
Coppa Italia - 05.02.2026
New Balance Arena

Atalanta
21:00
Juve
Juventus

Juventus

Una partita alla volta, una dietro l'altra, perché non c'è tempo di rilassarsi che subito, dopo pochi giorni, c'è un'ulteriore prova da superare. La Juve torna in campo e lo fa contro l'Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. Una competizione importante per dare continuità all'ottimo periodo dei bianconeri: tre vittorie consecutive dopo il ko di Cagliari, quella contro il Napoli, in Champions col Benfica e l'ultima con il Parma al Tardini e nel mezzo il pari col Monaco. Squadra rigenerata, identità e una mentalità chiara sul campo soprattutto nel modo di giocare e interpretare le partite. Alla New Balance Arena l'avversaria di turno non è di quelle più semplici, visto che Palladino se la giocherà con i migliori giocatori a disposizione.

18:20

Le dichiarazioni di Palladino

Novanta minuti per dare un segnale in Coppa ItaliaPalladino sfida la Juve da ex con l'obiettivo di sfruttare il fattore casa e qualificarsi per le semifinali della competizione, dove ci sarà una tra Bologna e Lazio. La Dea dall'addio di Juric è cresciuta molto e lo ha dimostrato sia in Serie A sia in Champions. Ora avrà un'altra grande chance di misurarsi con una big e il tecnico ha messo tutti sull'attenti alla vigilia: "In campo i migliori". QUI TUTTE LE PAROLE.

 

 

18:10

I giocatori convocati da Spalletti

Nemmeno il tempo di rifiatare che per la Juve è arrivato il momento di tornare subito in campo. Una trasferta insidiosa ma importante per dare continuità e restare in corsa per un altro trofeo, oltre al campionato e alla Champions. Un periodo, quello di febbraio, bello intenso per chi partecipa anche alle competizioni europee e per questo Spalletti dovrà gestire le forze con le giuste rotazioni. Gli acquisti di Boga e Holm vanno proprio in questa direzione. In mattinata il tecnico ha deciso se portarli in panchina e cosa fare anche con Yildiz. QUI I CONVOCATI.

18:00

Dove vedere Atalanta-Juve

Il fischio d'inizio del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo e la sfida sarà visibile in tv su Italia 1, canale 20 Mediaset e in streaming su Infinity+. QUI TUTTE LE INFO.

17:56

Le probabili formazioni

Questi i possibili undici scelti da Palladino e Spalletti. Nella Dea vivi i ballottaggi tra Hien-Ahanor e Bellanova-Zappacosta. Spalletti invece dovrebbe far riposare Di Gregorio, Bremer, Cambiaso, Thuram oltre Yildiz, reduce da un sovraccarico muscolare.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino. 

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Miretti, McKennie; David. Allenatore: Spalletti.

 

 

New Balance Arena - Bergamo

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

