Atalanta-Juve, diretta Coppa Italia: formazioni e risultato in tempo reale. Palladino con i titolari

Una partita alla volta, una dietro l'altra, perché non c'è tempo di rilassarsi che subito, dopo pochi giorni, c'è un'ulteriore prova da superare. La Juve torna in campo e lo fa contro l' Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia . Una competizione importante per dare continuità all'ottimo periodo dei bianconeri: tre vittorie consecutive dopo il ko di Cagliari, quella contro il Napoli, in Champions col Benfica e l'ultima con il Parma al Tardini e nel mezzo il pari col Monaco. Squadra rigenerata, identità e una mentalità chiara sul campo soprattutto nel modo di giocare e interpretare le partite. Alla New Balance Arena l'avversaria di turno non è di quelle più semplici, visto che Palladino se la giocherà con i migliori giocatori a disposizione.

18:20

Le dichiarazioni di Palladino

Novanta minuti per dare un segnale in Coppa Italia: Palladino sfida la Juve da ex con l'obiettivo di sfruttare il fattore casa e qualificarsi per le semifinali della competizione, dove ci sarà una tra Bologna e Lazio. La Dea dall'addio di Juric è cresciuta molto e lo ha dimostrato sia in Serie A sia in Champions. Ora avrà un'altra grande chance di misurarsi con una big e il tecnico ha messo tutti sull'attenti alla vigilia: "In campo i migliori". QUI TUTTE LE PAROLE.

18:10

I giocatori convocati da Spalletti

Nemmeno il tempo di rifiatare che per la Juve è arrivato il momento di tornare subito in campo. Una trasferta insidiosa ma importante per dare continuità e restare in corsa per un altro trofeo, oltre al campionato e alla Champions. Un periodo, quello di febbraio, bello intenso per chi partecipa anche alle competizioni europee e per questo Spalletti dovrà gestire le forze con le giuste rotazioni. Gli acquisti di Boga e Holm vanno proprio in questa direzione. In mattinata il tecnico ha deciso se portarli in panchina e cosa fare anche con Yildiz. QUI I CONVOCATI.

18:00

Dove vedere Atalanta-Juve

Il fischio d'inizio del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo e la sfida sarà visibile in tv su Italia 1, canale 20 Mediaset e in streaming su Infinity+. QUI TUTTE LE INFO.

17:56

Le probabili formazioni

Questi i possibili undici scelti da Palladino e Spalletti. Nella Dea vivi i ballottaggi tra Hien-Ahanor e Bellanova-Zappacosta. Spalletti invece dovrebbe far riposare Di Gregorio, Bremer, Cambiaso, Thuram oltre Yildiz, reduce da un sovraccarico muscolare.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Miretti, McKennie; David. Allenatore: Spalletti.

New Balance Arena - Bergamo