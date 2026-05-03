Juve-Verona, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per lo scatto Champions

Mettere un altro mattoncino verso il piazzamento Champions : è questo l'obiettivo per la Juve di Luciano Spalletti , che affronta un Verona già matematicamente retrocesso ma che vuole ben figurare all'Allianz Stadium. I bianconeri provano ad allungare sulle inseguitrici, tentando di approfittare del pareggio del Como (0-0 contro il Napoli di Conte), in attesa di capire cosa farà invece la Roma domani contro la Fiorentina. Il tecnico bianconero, come affermato ieri in conferenza, pronto a fare affidamento su Kenan Yildiz , impiegato solo per uno spezzone di partita col Milan. Le sue condizioni sembrano essere decisamente migliorate, nonostante la permanenza dell'infiammazione che lo sta frenando nell'ultimo periodo.

Juve e Verona si affrontano con due umori decisamente opposti: i bianconeri alla ricerca di 3 punti per compiere un ulteriore passo verso la matematica qualificazione in Champions, i gialloblù invece senza più obiettivi dopo l'aritmetica retrocessione. Al Bentegodi nella gara d'andata il match terminò per 1-1 , sulle panchine c'erano Zanetti e Tudor. Al gol di Conceicao la risposta su rigore di Orban

La Juve è ovviamente focalizzata sul campionato e l'obiettivo Champions, ma è già partita la pianificazione per il prossimo calciomercato. Tra gli obiettivi per il centrocampo c'è Angelo Stiller . La principale criticità sta tutta nella sua situazione contrattuale con lo Stoccarda. Quella clausola da 36.5 milioni valevole solo per l’estero - appetibile e intrigante per le disponibilità economiche juventine - potrà infatti essere revocata dal club tedesco versando nelle casse del giocatore la penale da 2 milioni di euro. Ipotesi più che concreta, dal momento che lo Stoccarda ha avuto modo di constare l’interesse di diversi big club europei tra cui Manchester United, Real Madrid e la stessa Juventus ( QUI LE ULTIME )

Riflettori puntati su Giovanni Daffara . Ancora una volta. Il portiere classe 2004 di proprietà della Juventus, ma in prestito all’Avellino, è stato protagonista assoluto nell’ultimo turno di Serie B, seppur per gli irpini sia arrivata una sconfitta contro l’Empoli. Il motivo è presto detto: doppia parata su rigore battuto da Shpendi e fatto ripetere dal direttore di gara. L'intenzione del club bianconero su di lui è chiarrissima ( QUI I DETTAGLI )

Si fa decisamente più complicata la pista che porta Bernardo Silva a vestire la maglia della Juventus . Dalla Spagna danno come cosa ormai fatta il passaggio del centrocampista - in procinto di salutare il Manchester City - al Barcellona , con le due parti che avrebbero trovato un principio di accordo per far sì che la prossima maglia indossata dal portoghese sia quella blaugrana. Alcuni dettagli devono ancora essere definiti, con il visto finale sul passaggio di Bernardo Silva al Barça in mano ad Hansi Flick . Restano quindi sullo sfondo le altre pretendenti per il numero 20 dei Citizens, prima fra tutte la Juventus, che aveva mostrato più del mero interesse in questo ultimo periodo .

«Datemi un Lewa e solleverò il mondo». Un gioco di parole tanto blasfemo quanto puntuale, se consideriamo che il primo fan di un’operazione che avrebbe del clamoroso risponde proprio al nome di Luciano Spalletti. L’Archimede bianconero, invocato - mesi fa - a gran voce dalla dirigenza juventina per riportare conoscenza, ordine, rigore e pure un’idea di calcio avveniristica negli ambienti della Continassa. La missione, per potersi dire completata, necessità ancora di un ultimo sforzo decisivo: l’ipoteca matematica della prossima qualificazione alla Champions League . Solo a quel punto, la Juve potrà assecondare i suoi desideri, consegnandoli quei 5 interpreti con cui tornare a competere subito per gli obiettivi più prestigiosi. Dallo scudetto all’Europa, quella che conta e che Robert Lewandowski - con fare categorico - ha imposto come unica vera condizione per l’approdo in bianconero . ( QUI I DETTAGLI )

Quella contro il Verona per la Juventus si trasforma in una vera e propria missione aggancio. Il Milan ha infatti perso al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 2-0 : decisive le reti di Berardi e Laurienté (rossoneri in 10 dal 24’ del primo tempo per il doppio giallo a Tomori). E così i bianconeri, in caso di vittoria sul Verona, agguanterebbero la squadra di Allegri al terzo posto con 67 punti in classifica), a -3 dal Napoli secondo

15:40

Il futuro di David

Un mese per provare a riprendersi la Juve e sopratutto cercare di tenersela stretta. Il futuro in maglia bianconera di Jonathan David, infatti, rimane decisamente in bilico e potrebbe essere lontano dalla Continassa nella prossima stagione. A meno di un finale di campionato da urlo. Nelle ultime quattro giornate, infatti, la Juventus si gioca il quarto posto in classifica. Un traguardo che vale l’accesso alla prossima Champions League e vale almeno 70 milioni. Obiettivo quindi da centrare a ogni costo. Senza se e senza ma. Per questo servono anche i gol del canadese (QUI LE ULTIME)

15:30

Le parole su Vlahovic

Alla vigilia della sfida col Verona sono stati diversi i temi toccati da Luciano Spalletti in conferenza stampa. Tra questi anche quello relativo a Dusan Vlahovic: "Se è ancora felice di stare alla Juve? Si sta allenando con entusiasmo, ha grande carattere e ha le giocate che mancano alla squadra. Sa che può essere utile in queste quattro partite per il raggiungimento dell'obiettivo. Ci sarà da vedere con che tempistiche sarà presente perché ha subito un infortunio di "quelli belli", però ce l'abbiamo a disposizione con il ghigno giusto"

15:20

Quali le formazioni?

Quali saranno le scelte di Spalletti e Sammarco per la gara di oggi? I bianconeri pronti a scendere in campo con il 3-4-2-1: come punta pronto ancora una volta David. Su Thuram e Yildiz...

Guarda il video

15:15

In campo anche la Next Gen

Domenica a tinte bianconere. La giornata è iniziata con la Primavera, che ha subito il gol del pari in extremis contro il Frosinone. In campo poi la Juve di Spalletti, ma non solo: questa sera ci sarà l'esordio per la Next Gen guidata da Brambilla nei playoff di Serie C, di fronte la Vis Pesaro (QUI TUTTI I DETTAGLI)

15:10

I convocati di Spalletti

Sono 23 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per il match di questo pomeriggio contro il Verona. La Juve ha ritrovato Vlahovic, ha a disposizione Yildiz e potrà contare anche su Thuram nonostante alcuni fastidi che hanno limitato la sua partecipazione durante gli allenamenti col resto del gruppo. Due le assenze per i bianconeri (QUI LA LISTA DEI CONVOCATI)

15:05

Verona già retrocesso

L'Hellas Verona scenderà in campo all'Allianz Stadium già matematicamente retrocesso. Infatti la vittoria del Lecce sul Pisa nell'anticipo di venerdì ha condannato alla Serie B non solo i toscani, ma anche i gialloblù di mister Sammarco, che dunque sfideranno la Juve con la voglia di fare bella figura ma senza più obiettivi di classifica

15:00

Juve per lo scatto Champions

La Juventus di Luciano Spalletti in campo alle 18 contro il Verona. All'Allianz Stadium i bianconeri provano a fare uno scatto importanto per la zona Champions, in virtù anche del pareggio di ieri del Como contro il Napoli. In caso di successo la Juve si porterebbe a +5 sulla squadra di Fabregas, in attesa della Roma (che dovesse vincere sulla Fiorentina si porterebbe a quel punto a 3 lunghezze dai bianconeri)

Allianz Stadium - Torino