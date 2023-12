Juve, da Szczesny a Chiesa e Allegri: ingaggi e contratti, il quadro completo

La stagione 2023/2024 della Juventus sta viaggiando a ritmo spedito. Dopo un anno travagliato (quello scorso) che ha visto i bianconeri non centrare la zona Champions League a causa della penalizzazione di 10 punti comminata dalla Corte Federale d’Appello lo scorso 22 maggio, la squadra di Massimiliano Allegri è ripartita alla grande in campionato conquistando 40 punti nelle prime 17 giornate di Serie A e rimanendo in corsa con l’Inter per la conquista dello Scudetto 2023/2024.