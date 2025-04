Juve, ancora un ko: tra crociati e muscoli, le tappe di una stagione stregata

Milik e l'infortunio al menisco

La stagione della Juventus è partita con un solo attaccante di ruolo: Dusan Vlahovic. Dopo la cessione di Kean, i bianconeri non hanno acquistato nessuno e hanno sempre sperato nel rientro del polacco. Recupero che non è mai avvenuto dopo l'infortunio al ginocchio subito in un'amichevole tra Polonia-Ucraina che lo ha costretto all' intervento al menisco mediale e in seguito anche a una saturazione, che ha complicato la sua riabilitazione. Ora l'attaccante è stato ulteriormente rallentato da problemi muscolari e quasi sicuramente non scenderà mai in campo in questa stagione.