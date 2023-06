Diretta Champions, Inter-City a Istanbul per sognare: tutto in tempo reale

Aggiorna

ISTANBUL (Turchia) - Tutto è pronto: all'Ataturk di Istanbul l'Inter, unica superstite delle italiane presenti in finale nelle tre competizioni Uefa, cercherà di sovvertire i pronostici e riportare la Champions League a Milano a distanza di 13 anni dall'ultima volta. C'erano Mourinho, Milito, Eto'o, Sneijder, Cambiasso, Javier Zanetti, Samuel e Julio Cesar che, all'epoca, ebbero la meglio del Bayern Monaco di Ribéry (assente per squalifica) e Robben; ci sono Inzaghi, Lautaro Martinez, Lukaku, Dimarco, Barella, Dumfries, Bastoni e Onana oggi, impegnati contro il Manchester City di Guardiola e del baby fenomeno Haaland, a caccia di uno storico triplete, sulla stessa falsariga dei nerazzurri - quest'anno già vincitori di Coppa e Supercoppa Italiana - nel 2010. Seguiamo tutta la giornata in diretta.

12:16 Champions League, i venti campioni che non hanno mai vinto la Coppa È il trofeo che tutti sognano di alzare al cielo ma che è sfuggito a molti grandi giocatori. Ecco le 20 leggende del calcio che non sono riuscite a conquistarlo.

12:13 Stoichkov su City-Inter, Guardiola e Inzaghi "L'Italia è sempre nel mio cuore, ho costruitro grandi amicizie. Tutt'oggi mi sento spesso con molte persone e visito spesso il Paese. City-Inter? C'è sempre possibilità, sono due squadre che hanno fatto una grande stagione. L'Inter ha fatto una Champions straordinaria, ha giocato bene e con testa. Voleva la finale e l'ha raggiunta. Il City è uguale, ha sofferto molto durante l'anno ma alla fine ha vinto campionato e FA Cup. Hanno fatto un grande lavoro entrambe. Inzaghi? Ha dato una grande mentalità, possono vincere qualsiasi gara. Tutti dicono che il City è favorito, per me lo è solo per il fatto che Guardiola ha più esperienza in questo tipo di partite mentre Inzaghi è giovane. Ma ha una testa fredda, la partita può cambiare anche nei dettagli. Guardiola? Pep è sempre Pep, ha vinto ovunque sia andato. Il suo obiettivo è giocare bene, poi se vince o non vince è in secondo piano. Sui 90 minuti, o addirittura 120, può succedere di tutto. Poi chiaramente nella sua testa e in quella dello staff c'è la vittoria", le parole di Hristo Stoichkov ai microfoni di Sky Sport. 12:10 Inter, in casa Baresi tensione alle stelle per la finalissima Regina e Giuseppe Baresi raccontano come stanno vivendo e come vivranno la gara di Istanbul contro il City.

12:05 Inter: la Champions, il City e il modulo che fa paura Da Appiano Gentile il commento di Stefano Pasquino

12:00 Inter, Skriniar si allena con il gruppo: mirino puntato sul City Il difensore slovacco vuole chiudere in bellezza: sarà la sua ultima partita in maglia nerazzurra.

11:55 City-Inter, Lukaku e l'emoticon di Zhang. Bastoni: Su Haaland alla Rudiger I calciatori nerazzurri hanno parlato della finale di Champions League contro la squadra di Guardiola. (LEGGI TUTTO) 11:50 City-Inter, tutto pronto all'Ataturk Olympic Stadium Il teatro della finale di Champions League si prepara al grande evento.

11:48 Mkhitaryan non molla: "Farò di tutto per esserci" L'armeno: "Che orgoglio giocare questa gara".

11:46 La carica di Onana: "La finale si vince, non si gioca" Il portiere dell'Inter: "Ad Istanbul per 'morire'".

11:40 Bastoni: "Nessuno credeva in noi, siamo un gruppo forte..." Le parole del difensore in vista della finale di Champions League.

11:35 Darmian: "City? Squadra forte, ma ce la giocheremo" Il difensore dell'Inter ha parlato in vista della finale di Champions League contro il City.

11:30 City-Inter, la prima Champions League…extraeuropea Le due proprietà sono entrambe fuori dal continente: finora gli unici padroni non europei a vincere sono stati gli statunitensi. (LEGGI TUTTO) 11:27 Benitez: "Se il City segna, l'Inter non deve demoralizzarsi" "Ho guardato la Premier e vedendo Arsenal e Manchester City dicevo che alla fine avrebbe vinto il City per l’esperienza di Guardiola. Nell’Inter nessuno ha esperienza in finale, nel City sì. Se giocano a 5 chi controlla gli esterni dell’Inter? La partita sarà: Manchester City con la palla, Inter bassa e se sono capaci di attaccare con gli esterni e col movimento degli attaccanti allora avranno possibilità. Bisogna essere sempre in partita anche quando si subisce un gol. Se entri in campo con la mentalità di perdere, allora sei spacciato. Bisogna usare la propria forza e la propria identità. In quale panchina vorrei essere oggi? Domanda cattiva! Ho la possibilità di studiare un po’ il calcio, ho un buon ricordo dell’Inter, ma devo essere neutrale. Te lo dico dopo la partita", le parole dell'ex tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport. 11:25 Inzaghi: "Il City? I più forti al mondo. Giocheremo da grande Inter" Il tecnico nerazzurro ha parlato in occasione del media open day in vista della finale di Champions League: "Non abbiamo mai avuto ultime spiagge". (LEGGI TUTTO) 11:18 Manchester City-Inter: se essere sfavoriti diventa un vantaggio. L'analisi Da una parte i Supereroi del calcio che in Inghilterra hanno travolto tutti, dall'altra una squadra che ha smentito le previsioni e sembra non avere nulla da perdere. (LEGGI TUTTO) 11:07 Inter e lo sponsor Paramount+: svelata la maglia per la finale di Champions Ad Istanbul contro il Manchester City i nerazzurri avranno un nuovo jersey partner: la nota del club. (LEGGI TUTTO) 11:02 Marciniak arbitrerà City-Inter di Champions: la Uefa accetta le scuse Dopo le polemiche delle ultime ore arriva la decisione definitiva sul direttore di gara della finale. (LEGGI TUTTO) 10:56 City-Inter, ufficiale: San Siro aperto ai tifosi Gli spettatori potranno accomodarsi nei settori rosso, verde e blu e nel prato per gustarsi la finalissima di Champions League.

10:50 Inter, col City i social si aggrappano a tutto per l'impresa Champions Dall'ormai celebre uovo nerazzurro alle mille coincidenze che richiamano il 2010: una raccolta di immagini per sognare a Istanbul.

10:43 Galliani: "In finale di Champions tifo Inter" L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani parla della finale di Istanbul video.

10:35 Calhanoglu, il sultano dell'Interuomo Champions A Istanbul è un idolo: oggi vale più una sua intervista, di quella a... Erdogan. (LEGGI TUTTO) 10:27 City-Inter, Acerbi e il regalo di un tifoso: "Con questo acchiappi Haaland" Il simpatico siparietto tra il difensore e un sostenitore nerazzurro: un metodo alternativo per fermare l'attaccante norvegese. (LEGGI TUTTO) 10:19 Vittoria Mondiale e Champions? Lautaro e Julian Alvarez si sfidano Vincere i due trofei nello stesso anno: ora in competizione gli attaccanti argentini di Inter e Manchester City, ma qualcuno ci era già riuscito. (LEGGI TUTTO) 10:08 Inter-City, Inzaghi prima a Istanbul per la finale Champions: il programma La squadra nerazzurra è partita per la Turchia in anticipo rispetto a quanto accade abitualmente: tutte le tappe e il precedente con Mourinho. (LEGGI TUTTO) 10:00 Inter in finale di Champions: l’incredibile statistica che fa ben sperare I nerazzurri di Simone Inzaghi possono sorridere, c'è un dato che si ripete da ben dieci anni: ecco quale. (LEGGI TUTTO) 9:52 Champions, Inzaghi 12° tecnico italiano in finale: in 5 hanno allenato la Juve L'allenatore nerazzurro è l'ultimo della lista ad arrivare nella finale della competizione Europea.

9:45 Capello sulla finale di Champions: "L'Inter può dare fastidio al City" Don Fabio ritiene che possa essere una sfida equilibrata quella dell'Atatürk di Istanbul. (LEGGI TUTTO) 9:39 Inter e Champions, perché crederci: ora la mano arriva anche dal West Ham! La squadra di Inzaghi verso il grande appuntamento della finale di Istanbul da sfavorita contro il temibile Manchester di Guardiola: i tifosi si aggrappano a cabala, statistiche e precedenti storici. (LEGGI TUTTO) 9:32 Inter, devi crederci: i ko di Fiorentina e Roma dicono Champions! Dopo le finali perse da viola e giallorossi, la squadra di Inzaghi sfida il City a Istanbul. Una particolare statistica fa sognare i nerazzurri. (LEGGI TUTTO) 9:25 Inter e Champions, perché crederci: il cammino a specchio e l'età Inzaghi-Mourinho La squadra di Inzaghi verso il grande appuntamento della finale di Istanbul contro il temibile Manchester di Guardiola: i tifosi si aggrappano ad una statistica. (LEGGI TUTTO) 9:15 Inter e Champions, perché crederci: Milito e Lautaro, il destino nel numero di maglia La squadra di Inzaghi verso il grande appuntamento della finale di Istanbul contro il temibile Manchester di Guardiola: i tifosi si aggrappano ad un gioco che sta spopolando. (LEGGI TUTTO) 9:10 Inter e Champions, perché crederci: le coincidenze Marciniak-Webb! La squadra di Inzaghi verso il grande appuntamento della finale di Istanbul da sfavorita contro il temibile Manchester di Guardiola: i tifosi si aggrappano alla cabala. (LEGGI TUTTO) 9:02 Inter e Champions, perché crederci: la profezia dell'uovo contro il City La squadra di Inzaghi verso il grande appuntamento della finale di Istanbul contro il temibile Manchester di Guardiola: i tifosi si aggrappano ad un gioco che sta spopolando. (LEGGI TUTTO)

